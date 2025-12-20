به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ آذر ماه اولین سالگرد ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمدعلی شیرازی، مرتضی نجفی قدسی در یادداشت زیر، به پاسداشت این عالم برجسته پرداخته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین» (سوره ی عنکبوت، آیه ی ۶۹) و کسانی که در راه ما کوشش و مجاهدت کنند،‌ محققاً به راههای خویش راهنمایی شان می کنیم و حتمآً خدا با نیکوکاران است.

یکی از شخصیت هایی که در حوزه ی علمیه ی نجف اشرف و مشهد مقدس به فقیه مجاهد معروف و شناخته شد مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی (قدّس الله نفسه الزکیه) است که قریب ۴۲ سال از ارتحال این عالم ربانی می گذرد.

شرح مجاهدتهای این عالم مجاهد با رژیم بعثی و عفلقی عراق و نظام شاهنشاهی و دیکتاتوری در ایران به همراه فعالیتهای علمی و فقاهتی و خدمات اجتماعی و خیریه در عراق و ایران و بلاد اسلامی در چهار جلد قطور به همت مؤسسه ی امام امیرالمؤمنین (ع) چاپ و منتشر شده است.

۲۹ آذر ماه اولین سالگرد ارتحال خلف صالح این عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی است که به حق راه پدر والامقام خود را به احسن ترین وجه ادامه داد و بیت او مأمن و لنگرگاه شیعیان از ایران و عراق و هند و پاکستان و افغانستان، کویت، بحرین و لبنان و سوریه و همه ی بلاد اسلامی بود.

او در اخلاق و فضیلت زبانزد بود و هر کس مجالستی با او داشت مجذوبش می شد.

مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی از هوشمندی سیاسی بالایی برخوردار بود بطوری که در اکثر رویدادهای جهان اسلام بلافاصله بیانیه می داد و اعلام موضع می کرد، گزیده ای از بیانیه های سیاسی و اجتماعی او اخیراً در یک جلد کتاب تحت عنوان «نظرة سریعه نحو احداث العالم الاسلامی من خلال بیانات سماحة آیة الله السید محمد علی الموسوی الشیرازی» به زبان عربی از سوی مؤسسه ی بوستان کتاب قم به مناسبت اولین سالگرد ارتحال این عالم مجاهد چاپ و منتشر شد.

عناوین و موضوعات برخی از این بیانیه ها عبارتند از: تشریح اوضاع عراق و کشورهای اسلامی، بیانیه به مناسبت شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیم در نجف، نامه به حضرت آیت الله العظمی سیستانی به منظور دعوت مردم عراق در انتخابات، بیانیه برای حادثه انفجار حرم عسکریین (ع) در سامراء، بر حذر داشتن مردم عراق از فتنه «محمود الصرخی الحسنی» که ادعای ارتباط با امام زمان (عج) داشت، محکوم کردن انفجارات ارهابی ها و وهابی ها در نجف اشرف، کاظمین، کربلا، بغداد و بلاد عراق، محکوم کردن جرائم حکومت یمن در حق شیعیان مظلوم صعده، نامه به علامه مجاهد یحیی بدرالدین الحوثی در تشکر از دفاع از شیعیان مظلوم صعده یمن، نامه به عبدالرحمن سدیس امام و خطیب مسجد الحرام و نقد اظهارات او پیرامون شیعیان، بیانیه برای جنایات اسرائیل در غزه، بیانیه برای جرائمی که در حق شیعیان پاکستان توسط دشمنان تشیع در شهرهای پاکستان اجراء می شود، بیانیه برای برخوردهای خشن وهابیون با زائران بقیع در مدینه، بیانیه به مناسبت شهادت جمع کثیری از زوار اهل بیت در کاظمین و راه بغداد - خانقین، نامه به پادشاه عربستان سعودی برای سخنان گمراهانه امام مسجد الحرام نسبت به شیعیان، بیانیه به مناسبت شهادت جمعی از مردم زاهدان در انفجار مسجد امیرالمؤمنین به دست عناصر وهابی،‌ بیانیه به مناسبت ارتحال مرحوم سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، بیانیه به مناسبت انفجارهای خونین در ایام اربعین حسینی توسط ارهابیون، بیانیه به مناسبت انتخابات پارلمانی در عراق، نامه به نوری المالکی و سید عمار حکیم به مناسبت ائتلاف دولت قانون و ائتلاف وطنی در عراق، نامه به رئیس دانشگاه الازهر مصر دکتر احمد الطیب، بیانیه به مناسبت ارتحال آیت الله شیخ محمد علی العمری در مدینه، اعلامیه به مناسبت حوادث بحرین و تنگ کردن عرصه بر شیعیان، بیانیه برای حادثه انفجار روز عاشورا در افغانستان، بیانیه به مناسبت سالگرد انفجار حرم عسکریین (ع)، بیانیه به مناسبت شهادت جمع کثیری از شیعیان در کویته پاکستان، بیانیه برای محکومیت نبش قبر حجر ابن عدی و سوزاندن مقام جعفر ابن ابیطالب توسط داعشی ها، بیانیه برای محکوم کردن حکومت بحرین در مبارزه با شیعیان و حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، بیانیه در محکومیت شهادت شیخ حسن شحاته رهبر شیعیان مصر و جمعی دیگر از مؤمنین به دست سلفی های خائن، بیانیه به مناسبت انتخابات پارلمانی در عراق، بیانیه پیرامون جنایت های داعشی ها در عراق، دعوت از مردم عراق و حمل سلاح برای مبارزه با ارهابیون و داعش، محکومیت اعدام شیخ نمرالنمر از روحانیون شیعه سعودی، نامه به شیخ علی سلمان رئیس جمعیت وفاق اسلامی در بحرین، بیانیه به مناسبت شهادت جمعی از شیعیان در حادثه انفجار مسجد امام صادق (ع) کویت، بیانیه به مناسبت شیخ جابر الزهیری در سوریه، بیانیه به مناسبت حادثه انفجار در مدینه الصدر بغداد، محکومیت اعدام سه نفر از شیعیان توسط حکومت ظالم بحرین، بیانیه به مناسبت هجوم به دو مسجد در نیوزیلند، بیانیه به مناسبت اعدام جمعی از شیعیان در منطقه شرقیه عربستان، بیانیه به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد، بیانیه به مناسبت سالگرد انقلاب ثورة العشرین عراق به زعامت مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد تقی شیرازی، بیانیه به مناسبت اقامه مجالس عزای حسینی در ایام کرونا، نامه به رئیس جمهوری عراق دکتر برهم صالح و تقدیر از اظهاراتش به مناسبت گرامیداشت عاشورای امام حسین (ع) در عراق، نامه تشکرآمیز برای احیاگران عبد غدیر در یمن، نامه به محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به مناسبت تشکیل دولت و انتصاب وزراء، آخرین پیام هم به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله در لبنان به دست اسرائیل جنایتکار است و پس از آن دیگر اوضاع جسمی آیت الله سید محمد علی شیرازی رو به وخامت رفت و در ۲۹ آذرماه به رحمت ایزدی پیوست.

این گستردگی بیانیه ها و پیام ها در رابطه با اوضاع کشورهای اسلامی که ذکر شد، بخش اندک و برگزیده ای از مجموعه موضع گیری های این عالم مجاهد است که به آن اشاره گردید.

او در عین حال که در مشهد اقامت داشت امّا حواسش به همه ی جهان اسلام بود و به محض مشاهده ظلم و جنایتی در حق مسلمانان و شیعیان اعلام موضع داشت و به ظالمان و ستمگران نهیب می زد. اظهار همدردی و همراهی با شیعیان مظلوم در اقصی نقاط عالم اسلامی وجهه همت او بود و لذا در بین همه ی شیعیان جهان محبوب بود.

غالب شیعیانی که گذرشان به مشهدالرضا (ع) می افتاد به دیدار او هم نائل می شدند و او حلقه ارتباط مجموعه شیعیان محسوب می شد و بنده خودم هرگاه به دیدار ایشان می رفتم، جمعی از افراد از کشورهای مختلف و زبانهای گوناگون را مشاهده می کردم.

اخیراً در مراسم سالگرد ایشان در نجف اشرف که یکشنبه گذشته ۲۳ آذرماه بر سر مزارش در مدرسه ی مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی برگزار شد طیف وسیعی از شیعیان عراق، سعودی، بحرین، کویت، ایران، پاکستان، افغانستان، هند و دیگر بلاد را مشاهده می کردید.

آیت الله سید محمد علی شیرازی به واسطه حدیث «إِذَا ظَهَرَتِ‏ الْبِدَعُ‏ فِی أُمَّتِی، فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّه» یعنی هنگامی که انحراف و بدعتی در دین رخ می دهد بر عالم وظیفه است که علمش را نمایان کند و مردم را آگاه کند و اگر این کار را نکند لعنت خدا بر اوست، در مقابله با انحرافات بسیار جدی بود، لذا هنگامی که شخصی به نام «محمود الصرخی الحسنی» در شهر دیوانیه عراق ادعای ارتباط با امام زمان (عج) و مباشرت آن حضرت را کرد و جمعی از مردم روستاها که ضعیف العقیده بودند را هم دور خود جمع کرد ایشان با بیانیه بسیار روشنگرانه ای ابتدا به تلاشهای استعمارگران مخصوصاً آمریکا، انگلیس و اسرائیل جنایتکار در حق شیعیان عراق پرداخت و سپس به فرقه انحرافی «الصرخی» پرداخت و گفت وی عنصری مجهول الهویه و هیچ سابقه علمی در حوزه ها و یا مجاهده با دشمنان دین را ندارد و تمام ادعاهایش مبنی بر مباشرت امام عصر (عج) دروغ و باطل است و بر طبق روایات اهل بیت (ع) هر کس ادعای ارتباط با امام مهدی (عج) و یا مباشرت ایشان را داشته باشد، فرموده اند او را تکذیب کنید و ائمه اطهار از این گونه افراد اعلام تبری نموده اند.

او اهالی دیوانیه را از نزدیک شدن و جمع شدن پیرامون «الصرخی» بر حذر داشت و گفت پرچم او پرچم شیطان است و اینها بدعت و گمراهی و ضلالت است، که الحمدلله سفره او در عراق جمع شد.

یک روحانی و عالم شیعه باید اینچنین باشد، اولاً مرزبان حریم ولایت و امامت باشند و هدف از تأسیس حوزه های علمیه از ابتدا همین بوده است که عده ای در امر دین عالم و کارشناس شوند تا بتوانند مردم را با مبانی دینی آگاه و هوشیار کنند و در مقابل انحرافات و ضلالتها بایستند و نگذارند افرادی شیّاد و دشمن اهل بیت (ع) حتی با سوء استفاده از لباس روحانیت به معتقدات شیعه ضربه بزنند و این موضوع هوشیاری می طلبد و نباید در مقابل این حوادث سکوت کنند و اگر به وظیفه خود عمل نکنند لعنت خدا بر آنان شامل می شود.

اخیراً شخصی در لباس روحانیت با شبکه ای وهابی هفت جلسه گفتگو کرد و تمام معتقدات شیعه را زیر سؤال برد و جریان شهادت حضرت فاطمه ی زهرا (س) را منکر شد و به اهل بیت (ع) اسائه ادب کرد و عصمت آنان را عملاً زیر سؤال برد و حرفهای سخیفانه ای زد که بحمدالله جمعی از روحانیون و علماء به نقد اظهارات او پرداختند و جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم نیز بیانیه مهمی در اینباره صادر کرد.

امّا جای تعجب است افرادی مانند دکتر سروش که سابقه ای علمی دارند عوض آنکه به نقد علمی اظهارات این شخص منحرف بپردازند و از حریم عصمت اهل بیت (ع) دفاع کنند، اینگونه فتنه انگیزی ها و ضلالت ها را آزادی بیان اندیشه می شمارند و به جامعه مدرسین اشکال می کنند که چرا بیانیه بر علیه او دادی و باید توهین کنندگان به این روحانی منحرف را محکوم می کردید!‍

واعجبا! شما اهانت به حضرت زهرا (س) و امام جواد (ع) را تحمل می کنید و اهانت به یک شیخ روحانی گمراه را بر نمی تابید!

ما قائل اهانت به هیچکس نیستیم امّا جامعه ی مذهبی ایران هر بلایی سرش بیاید از حریم اهل بیت (ع) دفاع می کند و نمی گذارند افرادی بسا مزدور دشمن در قالب نواندیش و آزاد اندیش در صدد تضعیف ایمان مردم و معتقدات تشیع برآیند.

جای مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی در این مقطع بسیار خالی بود و اگر بود به شدّت با این انحرافات مقابله می کرد، او مرد بسیار روشن ضمیری بود که انحرافات را بلافاصله تشخیص می داد و به مقابله با آنها می پرداخت.

شدت علاقه او به شیعیان در اقصی نقاط جهان به حدی بود که گویا پاره های تن خودش هستند، مثلاً وقتی شیخ حسن شحاته روحانی شیعه مظلوم با آن وضع ناجوانمردانه بدست سلفی ها در مصر به شهادت رسید و پیکر بی جانش را بر سنگفرش خیابانها کشاندند، آنقدر از این حادثه متأثر شد که تا آخر عمر تصویر شهید شیخ حسن شحاته را بر بالای سر خود قرار داد همانگونه که تصویر پدرش مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی را همیشه در بالای سرش قرار می داد به معنای اینکه ای پدر!‌ من راه تو را تا عمر دارم ادامه می دهم.

خوشبختانه از مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی فرزندی روحانی به نام حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله شیرازی باقی است و ایشان نیز تمام سعی و همت خود را در راه احیاء مکتب اهل بیت (ع) و اداره ی دفتر و مؤسسات و بیت آن مرحوم گذاشته و بحمدالله مدرسه ی علمیه ی بسیار مهمی که آن مرحوم در نجف در مساحت ۶۰۰ متر مربع در ۵ طبقه با زیرزمین و زیر ساخت حدود ۳۴۰۰ متر مربع از نو ساختند و تجدید بنا کردند و هم اکنون حدود ۲۰۰ نفر از طلاب و اساتید در آنجا مشغول به تحصیل هستند، را هم به نحو احسن اداره می کنند و مؤسسه ی فرهنگی و مهم امام امیرالمؤمنین (ع) و مجموعه های خیریه آن مرحوم در مشهد را هم نظارت دارند و چراغ بیت آیت الله شیرازی بحمدالله پرفروغ و روشن است.

نکته ی آخر اینکه یک روحانی نباید به حوادث جهان اسلام بی تفاوت باشد و باید به اعتبار «أَفْضَلَ‏ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» و فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «مَنْ‏ سَمِعَ‏ رَجُلًا یُنَادِی‏ یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم‏» یعنی هر کس صدای کمک مسلمانی را بشنود و دعوت او را اجابت نکند و او را یاری ندهد او دیگر مسلمان نیست، باید در ابراز همدردی و یاری به مسلمانان در هر نقطه ای که هستند ذره ای تردید نکند.

سخن به درازا کشید ولی حق مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی با این بضاعت کم ادا نمی شود و امیدوارم روح بلند او با اجداد طاهرینش محشور باشد و دعای خیر او هم در حق ما و رفع مشکلات از کافه شیعیان و مسلمانان جهان مستجاب گردد. والسلام علی عبادالله الصالحین

...................................

پایان پیام/ 167