کفران نعمت و شهوت پرستی عوامل مهم ابتلا به اسراف

خبرگزاری مجمع جهانی اهل البیت ابنا- از جمله عواملی که سبب می‌گردد تا انسان به عمل نکوهیده اسراف مبتلا شود، شهوت‌پرستی و کفران نعمت است که در مقاومت اسلامی هم تاثیرات مخرب خود را به همراه دارد.

الف. شهوت پرستی: این عمل یکی از مصداق های اسراف اخلاقی به شما رمی رود که خداوند متعال در باره قوم لوط که مبتلا به می‌فرماید: «الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ؛ آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان می‏‌روید، نه زنان؟! شما گروه اسرافکار (و منحرفی) هستید.»(۱)و همچنین می فرماید:«أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون‏؛آیا شما بجای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان می‏‌روید؟! شما قومی نادانید!»(۲) "اتیان الرجال" به قرینه "من دون النساء" و "شهوه" کنایه از عمل نامشروع با مردان است، این دو کلمه علاوه بر اینکه اتیان الرجال مردان را می رساند بلکه به ترک عمل زناشویی با زنان را هم می‌رساند و با اکتفا به مردان، تجاوز و انحراف از قانون فطرت را می‌رساند که از آن به اسراف یاد می‌شود.(۳) وقتی جامعه ای آلوده به اسراف اخلاقی شد دیگر توان مقابله با تهاجم فرهنگی که بیشتر با مشغول کردن جوانان در ارضای هوی و هوس و کاستن از اراده ی مقابله یک ملّت در برابر دشمنان همراه است را ندارند. با توجه به این که امروز این کار را می‌‏کنند. امروز در جبهه‏‌های مختلف، دشمن کار می‌کند. یک جبهه، جبهه ‏ی جوانان در مدارس است. این جوانان عزیز دختران و پسران پاکیزه‏ بچه‏‌های همین ملتند.



دل پاکیزه، جسم پاکیزه و مغز پاکیزه‏ی آن‏ها را با تحریکات شهوانی، با پخش کردن عکسهای مهیّج شهوت‏، با فیلم و ویدئو و نوار و انواع و اقسام خباثت ها و رذالت ها به جوش می‌آورند و آن‏ها را به فساد می‌کشانند.به خیال عده ای وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی غرب است، فقط مسئله‏ این است که یک نفر در خیابان حجابش را درست رعایت نکرده است. بلکه مسأله این‏ها نیست. این، فرع است. اصل قضیه آن است که داخل خانه ‏هاست و از مجامع جوانان سرچشمه می‏گیرد و دشمنان آنجا کار می‏کنند. آنکه آشکار نیست، آنکه پنهان است، خطر آنجاست. جوانان شهوات را دور انداختند، راحتی و لذّت را دور انداختند؛ در میدان مبارزه رفتند و توانستند دشمن را به زانو درآورند. حال دشمن از جوانان انتقام می‏‌گیرد. انتقامش چیست؟ انتقام دشمن این است که جوانان را به لذّات و شهوات سرگرم کند. پول خرج می‏‌کنند، عکس مبتذل چاپ می‏‌کنند و مجّانی بین جوانان منتشر می‏‌کنند. ویدئو درست می‏کنند و فیلمهای مهیّج شهوت را مجّانی به این و آن می‏‌دهند که نگاه کنند.



البته، یک عدّه از این طریق، پول هم به دست می‌‏آورند؛ اما آن‏هایی که سرمایه‏‌گذاری می‏کنند، برای پول، سرمایه‏ گذاری نمی‌‏کنند. می‏توانند آن‏ها را در کشورهای دیگر، آزادانه پخش کنند و پول بدست آورند. اینجا می‏ خواهند نسل جوان را ضایع و نابود کنند. این، هجومِ یک مهاجم است. حال، اگر دستگاه قضائی کشور، کسی را که به چنین فسادی دامن می‏‌زند، دستگیر کرد، چه مجازاتی برای او مناسب‏‌تر از همه است؟ کسی که هزاران جوان این مملکت را جوانان پاک و پاکیزه‏ را؛ بچه‏ های معصوم را به وادی فساد و شهوترانی می‏‌کشاند، مجازاتش چیست؟ این‏ها باید به شدیدترین وجه مجازات شوند. هدفِ تهاجم فرهنگی دشمن این است که ذهن مردم را عوض کند؛ از راه اسلام منصرف نماید و از مبارزه ناامید سازد.(۴)



ب.کفران نعمت:خداوند پس از اینکه در آیاتی که اشاره به اسراف و تبذیر می‌کند و بخصوص در آیه‌ای که مسرفان را برادران شیاطین می‌خواند، ناسپاسی شیطان را گوشزد می‌کند.« إِنَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ وَ کانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً ؛چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود.» واژه "کفوراً " در این آیه به دلیل نعمت‌هایی فراوانی است که خداوند به شیطان داده بود ازجمله قوه و قدرت و ابزار که همه را در جهت اغواء بندگان خدا و انحراف آنها از مسیر عبودیت و فریب آنها و دعوت آنها به نافرمانی خدا و خطاکاری و کفران نعمت بکار گرفت.(۵) خدای متعال، هم به انبیا و اولیا و شهدا و صالحین نعمت داده است- «فأولئک مع الّذین انعم الله علیهم من النّبیّین و الصّدیقین و الشّهداء و الصّالحین»(۶) هم به بنی اسرائیل نعمت داده است؛ «اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم»(۷) در سوره ‏ی بقره سه مرتبه این تعبیر تکرار شده است. خدا به بنی‌اسرائیل هم نعمت داد، منتها آن‏ها نعمت را کفران کردند. خدای متعال در سوره ‏ی سبأ می‏‌فرماید: «ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الّا الکفور». خداوند کفران‏ کنندگان نعمت را تنبیه و مجازات می‏‌کند.



پس باید نعمت را نگه داشت. انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین کسانی هستند که نعمت خدا را نگه داشتند. نعمت خدا را باید نگه دارید، پرورش داد، کامل کرد و نقایص‏ش را برطرف ساخت، که این نقایص هم باز از عمل ما ناشی می ‌شود، این کار بزرگی است که بر عهده‌‏ی جوانها و بخصوص جوانان دانشجوست، که امیدهای آینده‏‌اند. مدیران و تصمیم‏ گیران و تصمیم ‏سازان کشور در آینده آنها هستند؛ هم در رساندن کشور را به اوج قله‏‌ی افتخار و ترقی- همان‏طور که آرزوی نظام جمهوری اسلامی است- هم می‏‌توانند خدای نکرده نعمتِ به دست آمده را از دست بدهند. لذا با نگریستن به افق دور دست می‌توانند چالش‌ها را بیابند.(۸) پیروزی هایی که ملت ایران به دست آورده است در سایه توکل و استقامت و مجاهدت ملت مسلمانی است که شکر نعمت جمهوری اسلامی را در کشور می‌دانند و کسانی تصور نکنند که با امتیاز دادن به بیگانگان به اهداف نظام اسلامی خواهند رسید بلکه سخت در اشتباهند.(۹)و در روایات نیز بین کفران نعمت و نزول عذاب رابطه مستقیم دانسته شده است و علاوه بر اینکه نعمت از دست‌شان گرفته می شود به عقوبت ناسپاسی هم گرفتار می‌شوند. (۱۰) بنابر این کفران نعمت و داشتن روحیه ناسپاسی را مهمترین عامل در ایجاد تزلزل در مقابل هجوم دشمن و ایجاد روزنه ی نفوذ برای بیگانگان ومانعی در مقاومت اسلامی می توان شمرد.

