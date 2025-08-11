کفران نعمت و شهوت پرستی عوامل مهم ابتلا به اسراف

خبرگزاری مجمع جهانی اهل البیت ابنا- از جمله عواملی که سبب میگردد تا انسان به عمل نکوهیده اسراف مبتلا شود، شهوتپرستی و کفران نعمت است که در مقاومت اسلامی هم تاثیرات مخرب خود را به همراه دارد.
الف. شهوت پرستی: این عمل یکی از مصداق های اسراف اخلاقی به شما رمی رود که خداوند متعال در باره قوم لوط که مبتلا به میفرماید: «الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ؛ آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان میروید، نه زنان؟! شما گروه اسرافکار (و منحرفی) هستید.»(۱)و همچنین می فرماید:«أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون؛آیا شما بجای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان میروید؟! شما قومی نادانید!»(۲) "اتیان الرجال" به قرینه "من دون النساء" و "شهوه" کنایه از عمل نامشروع با مردان است، این دو کلمه علاوه بر اینکه اتیان الرجال مردان را می رساند بلکه به ترک عمل زناشویی با زنان را هم میرساند و با اکتفا به مردان، تجاوز و انحراف از قانون فطرت را میرساند که از آن به اسراف یاد میشود.(۳) وقتی جامعه ای آلوده به اسراف اخلاقی شد دیگر توان مقابله با تهاجم فرهنگی که بیشتر با مشغول کردن جوانان در ارضای هوی و هوس و کاستن از اراده ی مقابله یک ملّت در برابر دشمنان همراه است را ندارند. با توجه به این که امروز این کار را میکنند. امروز در جبهههای مختلف، دشمن کار میکند. یک جبهه، جبهه ی جوانان در مدارس است. این جوانان عزیز دختران و پسران پاکیزه بچههای همین ملتند.
دل پاکیزه، جسم پاکیزه و مغز پاکیزهی آنها را با تحریکات شهوانی، با پخش کردن عکسهای مهیّج شهوت، با فیلم و ویدئو و نوار و انواع و اقسام خباثت ها و رذالت ها به جوش میآورند و آنها را به فساد میکشانند.به خیال عده ای وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی غرب است، فقط مسئله این است که یک نفر در خیابان حجابش را درست رعایت نکرده است. بلکه مسأله اینها نیست. این، فرع است. اصل قضیه آن است که داخل خانه هاست و از مجامع جوانان سرچشمه میگیرد و دشمنان آنجا کار میکنند. آنکه آشکار نیست، آنکه پنهان است، خطر آنجاست. جوانان شهوات را دور انداختند، راحتی و لذّت را دور انداختند؛ در میدان مبارزه رفتند و توانستند دشمن را به زانو درآورند. حال دشمن از جوانان انتقام میگیرد. انتقامش چیست؟ انتقام دشمن این است که جوانان را به لذّات و شهوات سرگرم کند. پول خرج میکنند، عکس مبتذل چاپ میکنند و مجّانی بین جوانان منتشر میکنند. ویدئو درست میکنند و فیلمهای مهیّج شهوت را مجّانی به این و آن میدهند که نگاه کنند.
البته، یک عدّه از این طریق، پول هم به دست میآورند؛ اما آنهایی که سرمایهگذاری میکنند، برای پول، سرمایه گذاری نمیکنند. میتوانند آنها را در کشورهای دیگر، آزادانه پخش کنند و پول بدست آورند. اینجا می خواهند نسل جوان را ضایع و نابود کنند. این، هجومِ یک مهاجم است. حال، اگر دستگاه قضائی کشور، کسی را که به چنین فسادی دامن میزند، دستگیر کرد، چه مجازاتی برای او مناسبتر از همه است؟ کسی که هزاران جوان این مملکت را جوانان پاک و پاکیزه را؛ بچه های معصوم را به وادی فساد و شهوترانی میکشاند، مجازاتش چیست؟ اینها باید به شدیدترین وجه مجازات شوند. هدفِ تهاجم فرهنگی دشمن این است که ذهن مردم را عوض کند؛ از راه اسلام منصرف نماید و از مبارزه ناامید سازد.(۴)
ب.کفران نعمت:خداوند پس از اینکه در آیاتی که اشاره به اسراف و تبذیر میکند و بخصوص در آیهای که مسرفان را برادران شیاطین میخواند، ناسپاسی شیطان را گوشزد میکند.« إِنَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ وَ کانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً ؛چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود.» واژه "کفوراً " در این آیه به دلیل نعمتهایی فراوانی است که خداوند به شیطان داده بود ازجمله قوه و قدرت و ابزار که همه را در جهت اغواء بندگان خدا و انحراف آنها از مسیر عبودیت و فریب آنها و دعوت آنها به نافرمانی خدا و خطاکاری و کفران نعمت بکار گرفت.(۵) خدای متعال، هم به انبیا و اولیا و شهدا و صالحین نعمت داده است- «فأولئک مع الّذین انعم الله علیهم من النّبیّین و الصّدیقین و الشّهداء و الصّالحین»(۶) هم به بنی اسرائیل نعمت داده است؛ «اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم»(۷) در سوره ی بقره سه مرتبه این تعبیر تکرار شده است. خدا به بنیاسرائیل هم نعمت داد، منتها آنها نعمت را کفران کردند. خدای متعال در سوره ی سبأ میفرماید: «ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الّا الکفور». خداوند کفران کنندگان نعمت را تنبیه و مجازات میکند.
پس باید نعمت را نگه داشت. انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین کسانی هستند که نعمت خدا را نگه داشتند. نعمت خدا را باید نگه دارید، پرورش داد، کامل کرد و نقایصش را برطرف ساخت، که این نقایص هم باز از عمل ما ناشی می شود، این کار بزرگی است که بر عهدهی جوانها و بخصوص جوانان دانشجوست، که امیدهای آیندهاند. مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور در آینده آنها هستند؛ هم در رساندن کشور را به اوج قلهی افتخار و ترقی- همانطور که آرزوی نظام جمهوری اسلامی است- هم میتوانند خدای نکرده نعمتِ به دست آمده را از دست بدهند. لذا با نگریستن به افق دور دست میتوانند چالشها را بیابند.(۸) پیروزی هایی که ملت ایران به دست آورده است در سایه توکل و استقامت و مجاهدت ملت مسلمانی است که شکر نعمت جمهوری اسلامی را در کشور میدانند و کسانی تصور نکنند که با امتیاز دادن به بیگانگان به اهداف نظام اسلامی خواهند رسید بلکه سخت در اشتباهند.(۹)و در روایات نیز بین کفران نعمت و نزول عذاب رابطه مستقیم دانسته شده است و علاوه بر اینکه نعمت از دستشان گرفته می شود به عقوبت ناسپاسی هم گرفتار میشوند. (۱۰) بنابر این کفران نعمت و داشتن روحیه ناسپاسی را مهمترین عامل در ایجاد تزلزل در مقابل هجوم دشمن و ایجاد روزنه ی نفوذ برای بیگانگان ومانعی در مقاومت اسلامی می توان شمرد.
