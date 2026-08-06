خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

دکتر «عابدین سیاحت اسفندیاری» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در یادداشتی با عنوان «کرامت انسانی؛ حلقه مفقوده حقوق بشر معاصر» به بازخوانی حقوق بشر اسلامی بر پایه مصالح بنیادین شریعت و نظریه مدار آرامش پرداخت که این یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه:

با وجود گسترش کم‌سابقه اسناد، نهادها و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، جهان معاصر همچنان با بحران‌های عمیق انسانی، از جنگ‌های ویرانگر و آوارگی میلیون‌ها انسان گرفته تا فقر ساختاری، عملیات شناختی، نفرت‌پراکنی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده روبه‌رو است. این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله امروز، صرفاً کمبود قواعد حقوقی نیست، بلکه فقدان یک چارچوب نظری منسجم برای تبیین نسبت میان «کرامت انسانی»، «رفتار انسان» و «نظم اجتماعی» است.

این نوشتار بر آن است که حقوق بشر اسلامی را نه به مثابه گفتمانی واکنشی در برابر نظام حقوق بشر معاصر، بلکه به عنوان ظرفیتی برای غنا بخشیدن به این گفتمان جهانی بازخوانی کند. در این چارچوب، «مصالح بنیادین شریعت» به عنوان شاخص‌های عینی صیانت از کرامت انسان و «نظریه مدار آرامش» به عنوان الگویی میان‌رشته‌ای برای تبیین سازوکار تحقق کرامت، سلامت روان، اعتماد اجتماعی و صلح پایدار معرفی می‌شوند. مقاله حاضر می‌کوشد نشان دهد که کرامت انسانی، پیش از آنکه یک آرمان اخلاقی یا یک حق انتزاعی باشد، شرط بنیادین شکل‌گیری شخصیت سالم، جامعه پایدار و نظم عادلانه است.

از بحران اجرا تا بحران نظری

هفتاد سال پس از تصویب مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انتظار می‌رفت که جهان امروز به سوی امنیت، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز حرکت کرده باشد. با این حال، واقعیت‌های میدانی تصویر دیگری را ترسیم می‌کنند. استمرار جنگ‌ها، افزایش آوارگان، تشدید شکاف‌های اقتصادی، گسترش خشونت‌های هویتی، رشد عملیات شناختی، رواج اخبار جعلی، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف نهاد خانواده، همگی نشان می‌دهند که توسعه اسناد حقوقی، به تنهایی برای تضمین کرامت انسان کافی نبوده است.

این وضعیت، پرسشی بنیادین را پیش روی اندیشمندان حقوق، اخلاق و علوم اجتماعی قرار می‌دهد: چرا با وجود توسعه نظام‌های حقوقی، همچنان کرامت انسان در معرض تهدید قرار دارد؟

پاسخ آن است که بحران امروز، بیش از آنکه بحران «قانون» باشد، بحران «مبانی نظری» است. بسیاری از نظام‌های حقوقی، حقوق و آزادی‌ها را تعریف کرده‌اند، اما کمتر به این پرسش پرداخته‌اند که این حقوق بر چه تصویری از انسان استوارند و چه سازوکاری می‌تواند آنها را در عرصه زندگی فردی و اجتماعی محقق سازد. هنگامی که کرامت انسانی صرفاً در قالب مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف تعریف شود، اما رابطه آن با ساختار شخصیت انسان، سلامت روان، اعتماد اجتماعی و ثبات فرهنگی تبیین نشود، فاصله میان «متن قانون» و «واقعیت جامعه» روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.

از همین رو، بازاندیشی در مبانی انسان‌شناختی حقوق بشر، ضرورتی نظری و عملی است؛ ضرورتی که نه تنها برای جوامع اسلامی، بلکه برای کل جامعه جهانی اهمیت دارد.

حقوق بشر اسلامی نیز اگر صرفاً به دفاع از مجموعه‌ای از احکام یا واکنش به ادبیات رایج حقوق بشر محدود شود، نمی‌تواند نقش تمدنی خود را ایفا کند. آنچه امروز مورد نیاز است، ارائه چارچوبی نظری است که بتواند زبان مشترکی میان حقوق، اخلاق، روان‌شناسی اجتماعی و مطالعات صلح ایجاد کند و نشان دهد که چگونه کرامت انسان به زیربنای امنیت، توسعه و همزیستی تبدیل می‌شود.

در این نگاه، هدف، تقابل با نظام حقوق بشر معاصر نیست؛ بلکه تکمیل و تعمیق آن از رهگذر ارائه الگویی است که میان حقوق، مسئولیت، سلامت روان، سرمایه اجتماعی و خیر عمومی پیوند برقرار کند. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت‌های اندیشه اسلامی را در گفت‌وگوی جهانی پیرامون کرامت انسان آشکار سازد؛ ظرفیتی که نه بر مبنای تقابل تمدن‌ها، بلکه بر پایه اشتراکات انسانی، عقلانی و اخلاقی استوار است.

بر همین اساس، این نوشتار بر دو گزاره اساسی استوار است. نخست آنکه کرامت انسانی، نقطه آغاز همه حقوق است، نه صرفاً یکی از حقوق. دوم آنکه صیانت از کرامت، بدون شناسایی مؤلفه‌های عینی آن و بدون شناخت سازوکارهای روان‌شناختی و اجتماعی تحقق آن، امکان‌پذیر نخواهد بود.

از این منظر، «مصالح بنیادین شریعت» را می‌توان به منزله شاخص‌های عینی کرامت انسانی و «نظریه مدار آرامش» را به عنوان مدلی میان‌رشته‌ای برای تبیین سازوکار تحقق آن معرفی کرد. این دو، در کنار یکدیگر، چارچوبی نظری فراهم می‌آورند که می‌تواند حقوق بشر اسلامی را از سطح یک ادبیات هنجاری، به سطح یک نظریه منسجم درباره انسان، جامعه و صلح پایدار ارتقا دهد.

مصالح بنیادین شریعت؛ شاخص‌های عینی کرامت انسانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظری در ادبیات حقوق بشر آن است که «کرامت انسانی» اگرچه مبنای بسیاری از اسناد بین‌المللی معرفی شده، اما غالباً در سطح یک مفهوم کلی و انتزاعی باقی مانده است. در نتیجه، هر نظام حقوقی یا فرهنگی، بر اساس مبانی انسان‌شناختی خود، تفسیری متفاوت از آن ارائه می‌دهد. این تفاوت برداشت‌ها، اگرچه امری طبیعی است، اما در عمل گاه به تعارض در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حتی مداخلات بین‌المللی منجر شده است. از این رو، یکی از نیازهای اساسی اندیشه حقوقی معاصر، ارائه شاخص‌هایی عینی و قابل ارزیابی برای سنجش میزان پاسداری از کرامت انسان است.

در اندیشه اسلامی، آنچه در ادبیات فقهی از آن با عنوان مصالح بنیادین شریعت یا مقاصد شریعت یاد می‌شود، می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. این مصالح، صرفاً مجموعه‌ای از احکام فقهی نیستند، بلکه بیانگر ارزش‌هایی بنیادین‌اند که هدف آنها صیانت از انسان، تأمین خیر عمومی و برقراری تعادل میان حقوق فردی و مصالح اجتماعی است. اهمیت این رویکرد در آن است که کرامت انسانی را از سطح یک مفهوم انتزاعی، به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های عینی و قابل سنجش تبدیل می‌کند.

بر این اساس، کرامت انسان هنگامی تحقق می‌یابد که امنیت جان، آزادی وجدان و باور، سلامت عقل و آگاهی، استحکام خانواده، امنیت اقتصادی و حیثیت اجتماعی او مورد حمایت قرار گیرد. هر یک از این عناصر، نه یک حق منفرد، بلکه بخشی از منظومه‌ای به هم پیوسته است که حذف یا تضعیف هر جزء آن، تعادل کل نظام کرامت را بر هم می‌زند.

در این چارچوب، حفظ جان و امنیت انسانی نخستین و بنیادی‌ترین مصلحت است. حق حیات تنها به معنای منع سلب حیات نیست؛ بلکه شامل همه اقداماتی است که سلامت جسمی، روانی و امنیت انسان را تضمین می‌کند. جنگ، تروریسم، گرسنگی سازمان‌یافته، محرومیت از خدمات درمانی، خشونت‌های ساختاری و حتی سیاست‌هایی که امنیت روانی جوامع را به مخاطره می‌اندازند، همگی با این اصل در تعارض‌اند. از این منظر، امنیت انسانی مفهومی فراتر از امنیت نظامی است و ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.

دومین مؤلفه، صیانت از آزادی وجدان، باور و هویت معنوی انسان است. انسان بدون نظام معنایی، توانایی تفسیر زندگی، امید به آینده و شکل‌دهی به مسئولیت اخلاقی را از دست می‌دهد. احترام به باورهای دینی و فرهنگی، نه صرفاً احترام به یک اعتقاد، بلکه احترام به بخشی از هویت انسان است. از این رو، آزادی اندیشه و آزادی باور، همان‌گونه که باید از تعرض مصون باشند، نباید به ابزاری برای نفرت‌پراکنی، تحقیر هویت‌های دینی یا برهم زدن همزیستی اجتماعی تبدیل شوند. هنر نظام حقوقی آن است که میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی، توازن برقرار کند.

سومین مصلحت بنیادین، حفظ عقل و سلامت شناختی است؛ اصلی که در عصر رسانه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، اهمیتی دوچندان یافته است. امروزه تهدیدهای متوجه انسان، تنها تهدیدهای فیزیکی نیستند؛ بلکه دستکاری ادراک عمومی، انتشار سازمان‌یافته اطلاعات نادرست، عملیات روانی، اعتیاد رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی نیز می‌توانند استقلال فکری انسان را مخدوش کنند. از این منظر، حق دسترسی به اطلاعات صحیح، آموزش انتقادی، ارتقای سواد رسانه‌ای و مقابله با فریب شناختی، بخشی از حمایت از کرامت انسان به شمار می‌آید. جامعه‌ای که توان تشخیص حقیقت را از دست بدهد، در واقع بخشی از کرامت خویش را از دست داده است.

چهارمین مؤلفه، صیانت از خانواده و تداوم نسل است. خانواده صرفاً یک نهاد خصوصی نیست، بلکه نخستین کانون شکل‌گیری شخصیت، انتقال ارزش‌ها، آموزش مسئولیت‌پذیری و تولید سرمایه اجتماعی است. هر جامعه‌ای که بنیان خانواده در آن تضعیف شود، دیر یا زود با کاهش اعتماد عمومی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرسایش انسجام فرهنگی روبه‌رو خواهد شد. از این رو، حمایت از خانواده، نه صرفاً یک سیاست فرهنگی، بلکه بخشی از سیاست حفظ کرامت انسان است.

پنجمین مصلحت، امنیت اقتصادی و حمایت از معیشت انسان است. کرامت انسانی با فقر تحقیرآمیز، تبعیض ساختاری، فساد اقتصادی و محرومیت از حداقل امکانات زندگی سازگار نیست. انسانی که در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان باشد، امکان بهره‌مندی مؤثر از بسیاری دیگر از حقوق بنیادین را نیز از دست خواهد داد. از این رو، عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر، مبارزه با فساد و کاهش فقر، صرفاً سیاست‌های اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از نظام حمایت از کرامت انسان محسوب می‌شوند.

در کنار این اصول، بسیاری از اندیشمندان مسلمان بر صیانت از حیثیت، آبرو و شخصیت اجتماعی انسان نیز تأکید کرده‌اند؛ اصلی که در جهان امروز اهمیت ویژه‌ای یافته است. در عصر شبکه‌های اجتماعی، تخریب شخصیت، افترا، نفرت‌پراکنی، انتشار اطلاعات خصوصی، تحقیر گروه‌های اجتماعی و ترور رسانه‌ای افراد، گاه آسیب‌هایی عمیق‌تر و ماندگارتر از خشونت‌های فیزیکی بر جای می‌گذارند. کرامت انسان، تنها با حفظ جان او تأمین نمی‌شود؛ بلکه آبرو، اعتبار و شخصیت اجتماعی نیز بخشی از هویت انسانی است که باید مورد حمایت حقوقی و اخلاقی قرار گیرد.

نکته مهم آن است که این مصالح، مجموعه‌ای از حقوق پراکنده نیستند، بلکه اجزای یک نظام به هم پیوسته‌اند. تعرض به یکی از آنها، معمولاً سایر ابعاد کرامت را نیز متأثر می‌سازد. برای مثال، جنگ تنها حق حیات را نقض نمی‌کند؛ بلکه سلامت روان، اقتصاد، خانواده، آموزش، اعتماد اجتماعی و حتی هویت فرهنگی را نیز آسیب‌پذیر می‌کند. به همین ترتیب، عملیات شناختی صرفاً حقیقت را مخدوش نمی‌سازد، بلکه بر تصمیم‌گیری آزاد، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی نیز اثر می‌گذارد.

از این منظر، مصالح بنیادین شریعت را می‌توان شاخص‌های عینی کرامت انسانی نامید؛ شاخص‌هایی که قابلیت گفت‌وگو با ادبیات معاصر حقوق بشر، توسعه انسانی، امنیت انسانی و مطالعات صلح را دارند. این رویکرد، کرامت را از یک مفهوم صرفاً اخلاقی یا فلسفی، به معیاری عملی برای ارزیابی سیاست‌های عمومی، قوانین، عملکرد رسانه‌ها و حتی روابط بین‌الملل تبدیل می‌کند.

اما پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر این شاخص‌ها، ابعاد عینی کرامت انسان را نشان می‌دهند، چه سازوکاری موجب حفظ یا نقض آنها در رفتار فردی و اجتماعی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، ما را به «نظریه مدار آرامش» رهنمون می‌سازد؛ نظریه‌ای که می‌کوشد رابطه میان کرامت انسانی، سلامت روان، رفتار اجتماعی و شکل‌گیری نظم پایدار را تبیین کند و حلقه واسط میان ارزش‌های حقوقی و واقعیت‌های رفتاری انسان را توضیح دهد.

نظریه مدار آرامش؛ سازوکار تحقق کرامت انسانی

اگر مصالح بنیادین شریعت، ابعاد عینی کرامت انسانی را ترسیم می‌کنند، پرسش اساسی آن است که چه رابطه‌ای میان این ارزش‌ها و رفتار واقعی انسان وجود دارد؟ چرا انسان یا جامعه، با وجود آگاهی از ارزش‌های اخلاقی و قواعد حقوقی، گاه به رفتارهایی روی می‌آورد که همان ارزش‌ها را نقض می‌کند؟ به بیان دیگر، حلقه واسط میان «هنجارهای حقوقی» و «کنش انسانی» چیست؟

به باور نگارنده، یکی از کاستی‌های بسیاری از نظریه‌های حقوقی آن است که عمدتاً به تبیین «آنچه باید باشد» می‌پردازند، اما کمتر سازوکار روان‌شناختی تحقق آن را توضیح می‌دهند. قانون می‌تواند رفتار مطلوب را تجویز یا رفتار نامطلوب را منع کند، اما به تنهایی قادر نیست چرایی انتخاب‌های انسان را تبیین کند. از همین رو، حقوق برای اثربخشی پایدار، نیازمند پیوند با علوم رفتاری، روان‌شناسی اجتماعی و انسان‌شناسی است.

در پاسخ به این خلأ، نظریه مدار آرامش تلاش می‌کند الگویی میان‌رشته‌ای برای تبیین رفتار انسان ارائه دهد. این نظریه بر این فرض استوار است که انسان، در همه انتخاب‌های خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، در پی دستیابی به آرامش پایدار است؛ آرامشی که نه صرفاً به معنای آسودگی روانی، بلکه به معنای تجربه تعادل میان ابعاد مختلف وجود انسان است. در این نگاه، آرامش نه یک احساس زودگذر، بلکه نشانه هماهنگی میان عقل، وجدان، هیجان، روابط اجتماعی و محیط پیرامون است.

بر اساس این نظریه، «خود» یا Self مرکز تصمیم‌گیری انسان است. این «خود» به طور مستمر میان خواسته‌ها، ارزش‌ها، هیجان‌ها و محدودیت‌های محیطی در حال انتخاب است و هر تصمیم، در نهایت با هدف دستیابی به وضعیتی اتخاذ می‌شود که فرد آن را آرام‌تر، ایمن‌تر یا رضایت‌بخش‌تر می‌پندارد. از این منظر، بسیاری از تعارض‌های فردی و اجتماعی، نه از میل انسان به آشوب، بلکه از خطا در تشخیص مسیر دستیابی به آرامش ناشی می‌شود.

نظریه مدار آرامش بر چهار مؤلفه بنیادین استوار است:

نخست، عقلانیت متعادل؛ یعنی توانایی تحلیل واقع‌بینانه شرایط، سنجش پیامدهای تصمیم‌ها و ترجیح منافع پایدار بر منافع آنی. عقلانیت، رفتار انسان را از واکنش‌های هیجانی صرف خارج می‌کند و امکان انتخاب مسئولانه را فراهم می‌سازد.

دوم، وجدان اخلاقی؛ نیرویی درونی که رفتار انسان را نه تنها از منظر سود و زیان، بلکه از منظر خیر، عدالت و مسئولیت نسبت به دیگران ارزیابی می‌کند. وجدان، حلقه اتصال آزادی و مسئولیت است و بدون آن، آزادی می‌تواند به خودمحوری و سلطه بر دیگران بینجامد.

سوم، لذت معنادار؛ انسان ذاتاً لذت‌جوست، اما همه لذت‌ها به آرامش پایدار نمی‌انجامند. لذتی که با عقلانیت، وجدان و کرامت انسانی هماهنگ باشد، به رضایت عمیق و پایدار منتهی می‌شود؛ در حالی که لذت‌های مبتنی بر خشونت، تحقیر دیگران، فریب یا افراط، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت جذاب به نظر برسند، در بلندمدت تعادل روانی و اجتماعی را بر هم می‌زنند.

چهارم، تعادل پویا؛ انسان سالم، انسانی نیست که فاقد تعارض باشد، بلکه انسانی است که بتواند میان نیازهای جسمی و معنوی، آزادی و مسئولیت، فردگرایی و زندگی جمعی، حقوق و تکالیف، و منافع شخصی و خیر عمومی تعادل برقرار کند. آرامش، محصول چنین تعادلی است، نه نتیجه حذف اختلاف‌ها یا یکسان‌سازی انسان‌ها.

از منظر این نظریه، کرامت انسانی شرط لازم ورود به مدار آرامش است. انسانی که امنیت جانی ندارد، شخصیت او تحقیر شده، معیشتش نابسامان است، خانواده‌اش فروپاشیده یا ذهنش هدف عملیات فریب قرار گرفته است، نمی‌تواند به آرامش پایدار دست یابد. در چنین شرایطی، توان تصمیم‌گیری عقلانی، اعتماد اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و حتی مشارکت مدنی نیز به تدریج تضعیف می‌شود.

در نتیجه، رابطه میان مصالح بنیادین شریعت و نظریه مدار آرامش رابطه‌ای تکمیلی است، نه موازی. مصالح بنیادین، نشان می‌دهند که چه چیزهایی باید از انسان حمایت شوند و نظریه مدار آرامش توضیح می‌دهد که چرا حمایت از این مؤلفه‌ها برای سلامت فرد، ثبات جامعه و صلح پایدار ضروری است.

بر این اساس، می‌توان این رابطه را چنین صورت‌بندی کرد:

کرامت انسانی، بنیان مشترک حقوق و اخلاق است.

مصالح بنیادین شریعت، شاخص‌های عینی و قابل سنجش کرامت انسانی هستند.

نظریه مدار آرامش، سازوکار روان‌شناختی و اجتماعی تحقق و پایداری کرامت را تبیین می‌کند.

این صورت‌بندی، به نظر نگارنده، می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده در گفت‌وگوی معاصر درباره حقوق بشر باشد؛ زیرا میان فلسفه حقوق، روان‌شناسی اجتماعی و سیاست‌گذاری عمومی پیوند برقرار می‌کند.

بر این اساس، نقض هر یک از مصالح بنیادین، صرفاً نقض یک حق نیست؛ بلکه اختلال در مدار آرامش فرد و جامعه است. هنگامی که جان انسان‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیرد، هنگامی که اطلاعات نادرست جای حقیقت را می‌گیرد، هنگامی که حیثیت انسان‌ها به آسانی تخریب می‌شود، هنگامی که فقر و تبعیض فرصت‌های برابر را از میان می‌برد یا هنگامی که خانواده کارکرد تربیتی خود را از دست می‌دهد، تنها یک ماده قانونی نقض نشده است؛ بلکه تعادل روانی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت جامعه برای دستیابی به صلح و توسعه نیز آسیب دیده است.

از این منظر، حقوق بشر تنها مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور نیست، بلکه معماری هوشمندانه‌ای برای حفظ «مدار آرامش» انسان و جامعه است؛ معماری‌ای که هر اندازه با واقعیت‌های روان‌شناختی و اجتماعی انسان هماهنگ‌تر باشد، به همان اندازه در تحقق کرامت انسانی موفق‌تر خواهد بود.

از کرامت تا صلح پایدار؛ پیامدهای راهبردی نظریه مدار آرامش برای حقوق بشر معاصر

اگر کرامت انسانی، بنیان مشترک همه نظام‌های حقوقی و اخلاقی است و مصالح بنیادین شریعت، شاخص‌های عینی صیانت از آن را تبیین می‌کنند، آنگاه نظریه مدار آرامش می‌تواند چارچوبی عملی برای بازخوانی بسیاری از مسائل پیچیده جهان معاصر فراهم آورد. مزیت این نظریه آن است که به جای آغاز از اختلافات ایدئولوژیک، از نیازهای مشترک انسان آغاز می‌کند؛ نیازهایی که فارغ از دین، فرهنگ، نژاد یا ملیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیت سالم، جامعه باثبات و صلح پایدار هستند.

از این منظر، حقوق بشر نباید صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از حقوق فردی تلقی شود، بلکه باید آن را نظامی برای حفظ تعادل روانی، اجتماعی و اخلاقی جوامع دانست. هر سیاست، قانون یا تصمیمی که یکی از ارکان کرامت انسانی را به طور پایدار تضعیف کند، نه تنها یک حق را نقض کرده، بلکه ظرفیت جامعه برای تولید اعتماد، همکاری و امنیت را نیز کاهش داده است.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های کاربرد این نگاه، حقوق بین‌الملل است. در دهه‌های اخیر، مفهوم «امنیت انسانی» به تدریج جایگاه مهمی در ادبیات سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی یافته است. این تحول نشان می‌دهد که امنیت، دیگر تنها به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه امنیت غذایی، سلامت، آموزش، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت روانی نیز بخشی از آن به شمار می‌روند. نظریه مدار آرامش می‌تواند این تحول را یک گام پیش‌تر برده و نشان دهد که تمامی این ابعاد، در نهایت به حفظ کرامت انسان بازمی‌گردند. به بیان دیگر، امنیت انسانی بدون کرامت انسانی پایدار نخواهد بود و کرامت نیز بدون توجه هم‌زمان به ابعاد مادی، روانی، اجتماعی و معنوی تحقق نمی‌یابد.

در همین چارچوب، تحریم‌های اقتصادی فراسرزمینی و یک‌جانبه صرفاً ابزارهای فشار سیاسی نیستند؛ بلکه هرگاه آثار مستقیم و گسترده‌ای بر سلامت، معیشت، آموزش یا امنیت روانی شهروندان بر جای بگذارند، باید از منظر کرامت انسانی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین، جنگ‌های شناختی، انتشار سازمان‌یافته اطلاعات نادرست، نفرت‌پراکنی و دستکاری افکار عمومی، تنها تهدیدی علیه گردش آزاد اطلاعات نیستند؛ بلکه به سلامت شناختی انسان، اعتماد اجتماعی و سرمایه اخلاقی جامعه آسیب می‌رسانند. در این نگاه، دفاع از حقیقت، ارتقای سواد رسانه‌ای و مسئولیت‌پذیری در تولید و انتشار اطلاعات، بخشی از حمایت از کرامت انسان است.

همین منطق درباره مخاصمات مسلحانه و بحران‌های انسانی نیز صادق است. هر کجا جان غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، مراکز درمانی، آموزشی و امکان دسترسی مردم به نیازهای اولیه زندگی هدف قرار گیرد، تنها یک قاعده حقوق بشردوستانه نقض نشده است، بلکه بنیان‌های کرامت انسانی و مدار آرامش یک جامعه آسیب دیده است. از این رو، دفاع از کرامت انسان اقتضا می‌کند که همه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، بدون معیارهای دوگانه و صرف‌نظر از هویت قربانیان یا عاملان، نسبت به هرگونه نقض گسترده حقوق بنیادین واکنش مسئولانه و منصفانه نشان دهند. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک اخلاق جهانیِ مبتنی بر کرامت مشترک انسان نیاز دارد.

در سطح ملی نیز این رویکرد می‌تواند افق تازه‌ای در سیاست‌گذاری عمومی بگشاید. قانون‌گذاری، آموزش، رسانه، اقتصاد و فرهنگ، اگر با هدف حفظ کرامت انسان طراحی شوند، به جای آنکه صرفاً ابزار اعمال اقتدار باشند، به ابزار تقویت اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی تبدیل خواهند شد. رسانه‌ها نیز در این چارچوب، وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی دارند؛ آنها در شکل‌دهی ادراک عمومی، تقویت عقلانیت جمعی، کاهش قطبی‌سازی و گسترش گفت‌وگوی مسئولانه نقش‌آفرین‌اند. رسانه‌ای که حقیقت را فدای هیجان یا منافع کوتاه‌مدت کند، در واقع یکی از پایه‌های آرامش اجتماعی را تضعیف کرده است.

از سوی دیگر، نظریه مدار آرامش می‌تواند افق تازه‌ای برای گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌ها نیز فراهم آورد. اگرچه ادیان و مکاتب فلسفی درباره غایت نهایی زندگی، سعادت یا رستگاری دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما تقریباً همگی بر ارزش جان انسان، عدالت، صداقت، خانواده، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری و حرمت شخصیت انسانی تأکید می‌کنند. این اشتراکات می‌توانند مبنای شکل‌گیری زبانی مشترک برای همکاری جهانی در حمایت از کرامت انسان باشند. از این منظر، حقوق بشر اسلامی نه در تقابل با نظام حقوق بشر معاصر، بلکه در مقام مشارکت در تکامل آن قابل فهم است؛ مشارکتی که با ارائه مبانی انسان‌شناختی و اخلاقی، می‌تواند به غنای نظری این گفتمان یاری رساند.

مدل مفهومی نظریه مدار آرامش در بازتعریف حقوق بشر اسلامی

نظریه حاضر بر چهار سطح به‌هم‌پیوسته استوار است که هر سطح، زمینه تحقق سطح بعدی را فراهم می‌آورد. این چهار سطح، زنجیره‌ای از «انسان» تا «تمدن» را تشکیل می‌دهند.

سطح نخست؛ کرامت انسانی

کرامت، بنیادی‌ترین واقعیت انسان‌شناختی و نقطه آغاز همه نظام‌های حقوقی است. انسان، صرف‌نظر از دین، نژاد، جنسیت، ملیت یا جایگاه اجتماعی، دارای منزلتی ذاتی است که باید از تعرض مصون بماند. این منزلت، صرفاً یک اصل اخلاقی نیست، بلکه زیربنای اعتماد، آزادی، عدالت و مسئولیت اجتماعی است. هرگونه سیاست یا رفتاری که این منزلت را مخدوش سازد، بنیان سایر حقوق را نیز متزلزل خواهد کرد.

سطح دوم؛ مصالح بنیادین شریعت

کرامت انسانی زمانی از حالت انتزاعی خارج می‌شود که بتوان شاخص‌های عینی آن را شناسایی کرد. در اندیشه اسلامی، این نقش را مصالح بنیادین شریعت بر عهده دارند.

این مصالح عبارت‌اند از:

صیانت از جان و امنیت انسانی؛

صیانت از آزادی وجدان، باور و هویت معنوی؛

صیانت از عقل، آگاهی و سلامت شناختی؛

صیانت از خانواده و استمرار نسل؛

صیانت از امنیت اقتصادی و مالکیت مشروع؛

صیانت از حیثیت، شخصیت و آبروی انسان.

این مؤلفه‌ها در حقیقت «شاخص‌های عملی کرامت» هستند؛ یعنی هرجا یکی از آنها آسیب ببیند، کرامت انسان نیز آسیب دیده است.

سطح سوم؛ مدار آرامش

در این مرحله، نظریه مدار آرامش توضیح می‌دهد که چرا حفظ این مصالح برای انسان ضروری است.

مطابق این نظریه، انسان در همه انتخاب‌های خود، در جست‌وجوی آرامش پایدار است؛ آرامشی که حاصل تعادل میان چهار مؤلفه بنیادین است:

عقلانیت؛

وجدان اخلاقی؛

لذت معنادار؛

تعادل میان حقوق، مسئولیت‌ها و نیازهای فردی و اجتماعی.

هرگاه یکی از مصالح بنیادین نقض شود، این تعادل بر هم می‌خورد و انسان از مدار آرامش خارج می‌شود. نتیجه آن، افزایش اضطراب، خشونت، بی‌اعتمادی، افراط‌گرایی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و کاهش توان جامعه برای حل تعارض‌ها خواهد بود.

از این منظر، کرامت صرفاً یک ارزش اخلاقی نیست؛ بلکه شرط لازم سلامت روان، سلامت اجتماعی و ثبات سیاسی است.

سطح چهارم؛ صلح پایدار و تمدن انسانی

پیامد طبیعی حفظ کرامت و استمرار مدار آرامش، شکل‌گیری جامعه‌ای است که در آن:

امنیت انسانی تقویت می‌شود؛

سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد؛

اعتماد عمومی گسترش پیدا می‌کند؛

عدالت قابلیت تحقق بیشتری می‌یابد؛

توسعه انسانی پایدار می‌شود؛

و در نهایت، صلح پایدار امکان تحقق پیدا می‌کند.

در این نگاه، صلح صرفاً فقدان جنگ نیست، بلکه نتیجه وجود کرامت، عدالت، اعتماد و آرامش در سطوح فردی، اجتماعی و بین‌المللی است.

نتیجه‌گیری

حقوق بشر، زمانی می‌تواند به رسالت واقعی خود دست یابد که از سطح مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، به سطح نظریه‌ای جامع درباره انسان ارتقا پیدا کند. این نوشتار بر آن بود که نشان دهد کرامت انسانی، پیش از آنکه یکی از حقوق بنیادین باشد، بستر پیدایش و اعتبار همه حقوق بنیادین است. هرجا کرامت انسان آسیب ببیند، آزادی، عدالت، امنیت و توسعه نیز دیر یا زود آسیب خواهند دید.

در این چارچوب، مصالح بنیادین شریعت را می‌توان شاخص‌های عینی و قابل سنجش کرامت انسانی دانست و نظریه مدار آرامش را مدلی میان‌رشته‌ای برای تبیین سازوکار تحقق و پایداری آن. این نظریه بر این اصل استوار است که آرامش پایدار، محصول تعادل میان عقلانیت، وجدان، آزادی مسئولانه و صیانت از کرامت انسان است؛ تعادلی که نه تنها برای رشد فرد، بلکه برای شکل‌گیری جامعه‌ای عادل، برخوردار از اعتماد متقابل و توانمند در حل مسالمت‌آمیز تعارض‌ها ضرورت دارد.

از این رو، بازخوانی حقوق بشر اسلامی بر پایه کرامت انسانی، مصالح بنیادین شریعت و نظریه مدار آرامش، صرفاً بازخوانی یک سنت حقوقی نیست؛ بلکه تلاشی برای مشارکت در شکل‌گیری گفتمانی جهانی است که بتواند کرامت، امنیت انسانی، سلامت روان، عدالت و صلح پایدار را در قالب منظومه‌ای واحد و منسجم تبیین کند. شاید در جهانی که بیش از هر زمان دیگر از بحران اعتماد، خشونت و گسست اجتماعی رنج می‌برد، مهم‌ترین رسالت حقوق بشر آن باشد که بار دیگر انسان را، با همه ابعاد وجودی او، در مرکز نظام حقوقی و اخلاقی جهان قرار دهد.

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