اطعام روزانه ۱۰ هزار زائر در موکب حرم بانوی کرامت در ایام اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول خدمات رفاهی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به گستردگی خدمات این بخش، اظهار داشت: خدمات رفاهی از پرتنوع‌ترین و پرحجم‌ترین بخش‌های موکب به شمار می‌رود و خادمان این مجموعه به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا زائران اربعین حسینی با آرامش و آسایش از خدمات موکب بهره‌مند شوند.

سعید اسدی با بیان اینکه بخش خدمات رفاهی نقش مهمی در پشتیبانی از تمامی فعالیت‌های موکب دارد، افزود: آشپزخانه، نانوایی، انبار آذوقه، توزیع آب آشامیدنی، توزیع غذا و میان‌وعده، نظافت محوطه، سالن‌های اسکان و سایر فضاهای خدماتی، از جمله بخش‌هایی است که به همت خادمان این مجموعه به صورت مستمر فعال بود و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می شد.

اسدی با اشاره به خدمات کارگاهی موکب اظهار داشت: در این بخش نیز کارگاه‌های تعمیر کفش و کوله‌پشتی، خیاطی، تعمیر کالسکه، تعمیر ویلچر، تعمیر عینک و تعمیر تلفن همراه راه‌اندازی شد تا زائران در صورت بروز هرگونه مشکل، بدون دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این خدمات بهره‌مند شوند.

مسئول خدمات رفاهی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) بااشاره به آغاز هر روزه فعالیت خادمان از ساعت چهار بامداد، تصریح کرد: روزانه حدود دو هزار وعده صبحانه، چهار هزار وعده ناهار، چهار هزار وعده شام و هشت هزار میان‌وعده در دو نوبت، بین صبحانه و ناهار و همچنین بین ناهار و شام، میان زائران توزیع شد که این حجم از خدمت‌رسانی تنها با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه خادمان امکان‌پذیر بود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ بهداشت و پاکیزگی محیط موکب خاطرنشان کرد: جمع‌آوری مستمر زباله‌ها، نظافت محوطه، سالن‌ها و فضاهای عمومی از مهم‌ترین وظایف این بخش بود. همچنین حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی به صورت منظم و روزانه در دو نوبت شست‌وشو و ضدعفونی شدند تا محیطی پاکیزه، بهداشتی و شایسته میزبانی از زائران حضرت سیدالشهدا(ع) فراهم شود.

اسدی در پایان با قدردانی از تلاش خادمان این بخش گفت: آنچه امروز زائران در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) مشاهده کردند، حاصل تلاش خالصانه خادمانی بود که از نخستین ساعات بامداد تا پاسی از شب، بی‌وقفه در مسیر خدمت به عاشقان اهل‌بیت(ع) فعالیت کردند تا زائران با خاطره‌ای خوش و آرامشی خاطر، مسیر زیارت اربعین را ادامه دهند.

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