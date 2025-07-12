ایران سربلند

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در ورقی از تاریخ قرار گرفته ایم که مرز بین کفر و ایمان به وضوح قابل تشخیص است ، تازه متوجه این توصیه اخلاقی بزرگان می شوم که تا خداوند حجت را بر کسی تمام نکند فرصت باز گشت را از او نمی گیرد و مؤاخذه اش نمی کند.

جبهه استکبار و ظلم که به وضوح نه بین مؤمنان بلکه بین تمام اقشار و ملیتها انگشت نما شدند، کشتن زنان و کودکان بی دفاع بستن راه آب و غذا و دارو جز از اهل باطل و ناحق بر نمی آید اینجا تکلیف روشن است، می ماند افتادن نقاب از چهره تزویر و ظاهر نمایی ، این هم کم و بیش گاهی علی رغم تلاش برای استتارشان دم خروسی چیزی ازش بیرون می زند و به برکت رسانه تمام دنیا خبر دار می شوند، کشور های اسلامی بی تفاوت به وضعیت مسلمانان مورد هجوم قرار گرفته را می گویم : که این روزها دیگر مجبورند بدون رو توش و تظاهر ، ذلت خود را فریاد بزنند با در اختیار قرار دادن آسمان کشورشان به دشمن متخاصم اسلام و مسلمین با سکوت در برابر تجاوز به هم کیشان و برادران دینی...



چقدر تکرار وقایع عادی شده تا به حال فکر می کردیم این حرفها فقط مال زمان صدر اسلام بود آن موقعی که مردم هنوز رشد عقلی کافی نداشتند و تازه از جاهلیت به شرف اسلام رسیده بودند ولی انگار تک تک شخصیتهای آن زمان همزادی برای این دوره داشتند که دوباره متولد شدند و همان نقشها را بی کم کاست باز اجرا می کنند.

دسته سومی هم در غربال آخرالزمانی تفکیک حق و باطل بر طبل رسوایی شان کوبیده شد، کسانی که حرمت نان و نمک و خاک وطن را نگه نداشتند. تمامیت بی کفایتی و تنبلی و بی عرضه بودنشان را در زمانهای مختلف از هم میهن نان شان مطالبه کردند، یک روز در لوای منتقد نظام و روزی در پوشش معترض وضعیت اقتصاد دست به اغتشاش و بهم ریختگی اوضاع زدند و گره ای که با دست باید باز می شد را با دندان کورش کردند و امروز هم حقیرتر و سرخورده تر از همیشه وطن فروش شدند و از عوامل دشمن.



در مقابل اما نوجوانان گرفتار شده در دام مکر این دسته که حماسه ساز شدند و درس غیرت و آزادگی به چشمان بهت زده جهانیان دادند.

این ها را باید نوشت ، باید نوشت برای آیندگان و به میراث گذاشت .

بنویسید و سینه به سینه و نسل به نسل به فرزندانتان منتقل کنید که ایران روزهایی را بر خود دید که عده ای در آن سربلند و سرفراز، در دفاع از وطن و هم میهن شبانه روز ایستادگی کردند و به شهامت و ایثار شهره شدند و عده ای هم نام ننگ بر خود خریدند و منفور مطرود غریبه و آشنا گشتند.

وآنان که غافله را در نوردیدند و سوار بر بال ملائک راه آسمان را پیش گرفتند و به فیض شهادت نائل آمدند که بماند ، از وسع کلام و توان قلم حقیر خارج است تا بگویم برایشان یا بنویسم از رشادت‌های شان...

نام نیک دسته آخر تا ابد در دفتر تاریخ خواهد درخشید و لا لا یی مادران و مشق دفتر کودکان خواهد شد تا رویشی دوباره باشد برای فرهنگ و تمدن سرزمینم.