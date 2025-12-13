به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح جمعه با حمایت کشورهایی چون الجزایر، شیلی، مصر، گویان، اندونزی، ایرلند، اردن، مالزی، نامیبیا، نروژ، قطر، عربستان سعودی، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ترکیه و دولت فلسطین، قطعنامهای را درباره «نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری پیرامون تعهدات اسرائیل در خصوص حضور و فعالیتهای سازمان ملل، سایر سازمانهای بینالمللی و کشورهای ثالث در سرزمینهای اشغالی فلسطین» تصویب کرد.
در این رأیگیری، ۱۳۹ کشور به نفع قطعنامه رأی دادند، ۱۲ کشور مخالفت کردند و ۱۹ کشور رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه با استناد به ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو، همه کشورها را ملزم به رعایت این کنوانسیونها و پایبندی به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری صادره در ۲۲ اکتبر ۲۰۲5 (۳۰ مهر ۱۴۰۴) دانسته و نسبت به وضعیت وخیم انسانی در سرزمینهای اشغالی، بهویژه در نوار غزه، ابراز نگرانی شدید کرده است.
مهمترین مفاد قطعنامه از این قرار است:
اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر موظف است اداره سرزمینهای اشغالی را به نفع مردم محلی انجام دهد و در مواردی که خود قادر به انجام تعهدات نیست، این مسئولیت را به سازمان ملل و نهادهایی چون آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) واگذار کند.
تأمین نیازهای اساسی مردم شامل غذا، آب، سرپناه، دارو و خدمات درمانی باید تضمین شود.
اسرائیل موظف است بدون قید و شرط با برنامههای امدادی موافقت کرده و آنها را تسهیل کند.
توزیع عادلانه و منظم مواد ضروری باید بدون تبعیض و بدون تهدید یا استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان انجام گیرد.
اسرائیل حق ندارد حضور و فعالیت سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی را محدود کند بهگونهای که شرایط زندگی مردم را به کوچ اجباری سوق دهد.
به عنوان عضو سازمان ملل، اسرائیل باید با حسن نیت همکاری کند، مانع فعالیتهای سازمان ملل نشود و به مصونیتها و امتیازات این سازمان و کارکنان آن احترام بگذارد.
اسرائیل باید فوراً اجازه ورود کمکهای حیاتی و خدمات اساسی به فلسطینیان را بدهد، از اخراج و کوچ اجباری و استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگ خودداری کند و حقوق بشر مردم فلسطین را محترم شمارد.
مجمع عمومی از همه کشورها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی خواست تا با سازمان ملل در موضوع فلسطین همکاری کرده و با ارائه کمکهای اقتصادی، انسانی و فنی به مردم فلسطین و تشکیلات خودگردان، اجرای کامل نظر مشورتی دیوان و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل را تضمین کنند. همچنین بر مسئولیت دائمی سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تا زمان حل کامل آن مطابق قوانین بینالمللی تأکید شد.
