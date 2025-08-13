چگونگی مقابله پیامبر اسلام(ص) با جنگ روانی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: پیامبر صلیاللهعلیهوآله با جنگ روانی ایجادشده از طرف دشمن چگونه مقابله میکرد؟
جنگ روانی، بهعنوان ابزاری برای «تغییر نگرشها، تضعیف روحیه و ایجاد تفرقه» (۱) در میان مخاطبان، از دیرباز مورد استفاده قدرتها و جریانهای مخالف بود. در صدر اسلام، دشمنان دعوت نبوی بهشدت از این ابزار علیه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و پیروان ایشان بهره میبردند.
دشمنان در صدر اسلام با فنهای مختلف جنگ روانی مانند تهمتزنی (اتهام جنون و شاعری به پیامبر) (۲) ترویج شایعات دروغ علیه پیامبر و مسلمانان (مانند ادعای کشته شدن پیامبر در جنگ احد) (۳) و ... سعی در تقابل با دعوت نبوی و تضعیف روحیه مسلمانان داشتند و در مقابل آن حضرت با انجام تدابیر و روشهای مختلف به تقابل جدی با جنگ روانی دشمنان پرداختند.
۱. بصیرتافزایی و تبیین حقایق: شفافسازی در برابر ابهامافکنی
اصلیترین و کارآمدترین سلاح پیامبر صلیاللهعلیهوآله در برابر جنگ روانی دشمن، توضیح و تبیین شفاف واقعیات بود. ایشان با استفاده از آیات قرآن کریم و بیانات خود، اذهان عمومی را روشن میساختند و پرده از اهداف شوم دشمن برمیداشتند. بهعنوان نمونه در مقابله با اتهامات ناروا (جنون، شاعری، کهانت) که مشرکان مکه برای بیاعتبار کردن پیامبر صلیاللهعلیهوآله، ایشان را متهم میکردند؛ قرآن کریم در آیات متعددی این اتهامات را رد میکند (۴) و خود پیامبر نیز با اعمال و گفتارشان، عقلانیت و حکمت خویش را به نمایش میگذاشتند. برای مثال، در سوره قلم، آیه ۲ خداوند میفرماید: «ما أنت بنعمه ربّک بمجنون» (تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی). این آیات بهطور مستقیم به این اتهامات پاسخ میداد و مردم را از حقیقت امر آگاه میساخت. یا در مقابله با شایعه شهادت در جنگ احد و جنگ روانی که دشمن بهواسطه آن انجام داد که موجب تزلزل شدید روحیه برخی از مسلمانان گشت؛ (۵) آن حضرت با حضور خود در میدان نبرد و آگاهسازی که توسط برخی از اصحاب انجام داد، این شایعه را خنثی کرد و از دیگر سو با نزول آیه ۱۴۴ سوره آلعمران، با تبیین دقیق نقش پیامبر به مسلمانان هشدار داد که اخباری نگرانکننده مثل کشته شدن پیامبر مجوزی بر ارتداد و تسلیم در برابر جنگ روانی دشمن نخواهد بود. (۶)
۲. تقویت ایمان و اراده مسلمانان: بنیانهای درونی برای مقاومت
پیامبر صلیاللهعلیهوآله با تقویت بنیانهای ایمانی و اعتقادی مسلمانان، آنها را در برابر اشارهی روانی دشمن مقاوم میساختند. ایمان راسخ، سدی محکم در برابر تهاجمات روانی بود. بیان وعدههای الهی و بشارتها (۷)، تبیین جایگاه صبر و استقامت و اجر الهی و آثار آن (۸) نمونهای از اقداماتی بود که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله بابیان آنها سبب تقویت ایمان و اراده مسلمان و درنتیجه عدم تأثیرپذیری آنان در مواجهه با جنگ روانی دشمنان میگردید.
۳. بیاعتنایی هوشمندانه: نادیده گرفتن تحریکات بیاساس
در برخی موارد، بهترین پاسخ به تحریکات دشمن، بیاعتنایی و نادیده گرفتن آنها بود. این تاکتیک، مانع از بزرگنمایی شایعات و دامن زدن به آنها میشد و نشان از صلابت و اطمینان پیامبر (ص) به راه خویش داشت.
بهعنوان نمونه نمونه پیامبر اکرم (ص) در جریان افک (۹) که منافقین و دشمنان آن حضرت سعی داشتند با یک جنگ روانی بر مبنای یک تهمت و دروغ به همسر پیامبر، جامعه را دچار تشت و بدبینی نسبت به آن حضرت و همسر ایشان نمایند؛ اما پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در ابتدا با صبر و خویشتنداری و بدون واکنش عجولانه، منتظر وحی الهی ماندند. این بیاعتنایی هوشمندانه به شایعهپردازان اجازه نداد که به اهداف خود دست یابند تا اینکه با نزول آیات ۱۱ تا ۲۶ سوره نور، بطلان آن شایعه آشکار شد و آبروی تهمتزنندگان بر باد رفت و به همراه آن با تدبیر مناسب بطلان این دروغ و شایعه را به افراد جامعه ثابت کردند. (۱۰)
۴. سازماندهی و انسجام جامعه اسلامی: سدی در برابر تفرقه
ازآنجاکه هدف بسیاری از جنگهای روانی دشمن، ایجاد تفرقه و نفاق در صفوف مسلمانان بود. پیامبر صلیاللهعلیهوآله با تأکید بر وحدت و همبستگی، این توطئه را خنثی میکردند. بهعنوان نمونه عقد اخوت اسلامی و برادری (مؤاخات) میان مهاجرین و انصار در مدینه، سبب تحکیم بنیانهای جامعه و انسجام بین آنان گردید و تعصبات قبیلهای را که یکی از راههای ایجاد جنگ روانی دشمن در جامعه را از بین برد.
۵. بهرهگیری از شجاعت و قاطعیت: واکنش مناسب در زمان لازم
در کنار بصیرت و صبر، پیامبر صلیاللهعلیهوآله در مواقع لزوم از شجاعت و قاطعیت نیز بهره میبردند. این قاطعیت، پیام قدرتمندی را به دشمن میفرستاد و باعث پیشگیری و مقابله با جنگ روانی دشمن میگردید. بهعنوان نمونه وقتی دشمن سعی کرد با به رخ کشیدن عِده و عُده خود در جنگهای بدر، احد و خندق، یک جنگ روانی را علیه مسلمانان مدیریت کند تا سبب تضعیف روحیه آنان شود ایشان با شجاعت تمام اقدام لازم را بهموقع انجام دادند و درنتیجه جنگ روانی دشمن را بهکلی خنثی کردند یا وقتی یهودیان بنی قریظه با پیمانشکنی و خیانت به اسلام و مسلمانان سبب ایجاد جنگ روانی شدید علیه مسلمانان شدند پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله بلافاصله با آنان مقابله کردند. (۱۱)
نتیجهگیری:
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در مقابله با جنگ روانی دشمن، الگویی بینظیر از رهبری حکیمانه، بصیرت عمیق و قاطعیت در دفاع از حق ارائه دادند. ایشان با ترکیبی از تبیین حقایق، تقویت ایمان، بیاعتنایی هوشمندانه، سازماندهی جامعه و شجاعت عملی، توانستند دسیسههای دشمنان را خنثی کرده و راه را برای گسترش اسلام هموار سازند. این شیوه مقابله، در طول تاریخ اسلام و حتی در دوران معاصر نیز میتواند الهامبخش و راهگشا باشد.
پینوشتها:
۱) متفکر، حسین؛ جنگ روانی، قم، دفتر عقل پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، ۱۳۸۶، ص ۱۸.
۲) «ویقولون ائنا لتارکوا ءالهتنا لشاعر مجنون.» و پیوسته میگفتند: «آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم.» صافات آیه ۸
۳) ابن اثیر، الکامل، ترجمه، ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، مؤسسه مطبوعاتی علمی، تهران، ۱۳۷۱ ش، ج ۷، ص ۱۵۷.
۴) در همین زمینه مطالعه مدخل «دفاع قرآن از قرآن» در سایت ویکیفقه مناسب است: دفاع قرآن از قرآن
۵) زهری، محمد، المغازی النبویه، به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۴۰۱ ق/۱۹۸۱ م، ص ۷۷؛ ابن اسحاق، محمد، السیر و المغازی، به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۳۹۸ ق/۱۹۷۸ م، ص ۲۷.
۶) «و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم» (و محمد جز فرستادهای نیست که پیش از او [نیز] فرستادگانی بودهاند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به عقب بازمیگردید؟).
۷) پیامبر صلیاللهعلیهوآله با تکیهبر آیات قرآن، وعدههای الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل و پاداش اخروی را برای مسلمانان یادآوری میکردند. این بشارتها، امید را در دلها زنده نگه میداشت و روحیه ایستادگی را تقویت میکرد. برای مثال، وعده فتح مکه و پیروزی اسلام در قرآن کریم پارها مورد تأکید قرار گرفته بود که درنهایت نیز محقق شد.
۸) بهعنوان نمونه ازجمله آثار صبر با توجه به آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده است میتوان به مددهای غیبی الهی (انعام، آیه ۳۴؛ نحل، آیات ۱۲۷ و ۱۲۸؛ روم، آیه ۶۰؛ غافر، آیه ۵۵)، جلب محبت و برطرف شدن دشمنیها (فصلت، آیات ۳۴ و ۳۵)، دستیابی او به مقام رضا (طه، آیه ۱۳۰)، قرار گرفتن در زمره محسنان (هود، آیه ۱۱۵)، فرجام نیک (هود، آیه ۴۹؛ طه، آیه ۱۳۲)، دستیابی به خصلت نیکی کردن در برابر بدی دیگران یعنی دستیابی به مقام ایثار و اکرام (فصلت، آیات ۳۴ و ۳۵)اشاره کرد.
۹) جهت مطالعه جریان افک مطالعه مدخل مربوطه در سایت ویکی شیعه مناسب است.
۱۰) قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیرالقمی، قم، دارالکتاب، ۱۳۶۳ ش، ج ۲، ص ۹۹.
۱۱) در همین زمینه مطالعه مدخل بنی قریظه در سایت ویکی شیعه مناسب است.
