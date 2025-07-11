خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب / شما دیگر چرا سید

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا -کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

شما دیگر چرا سید

تمسخر عمامه و علمای دین در ایران به شیوه های مختلف رایج بود و به صورت یک روحیه عمومی جمعی درآمده بود و همه بخش های جامعه را در بر می گرفت و حتی من هم از این روحیه عمومی در سلامت نماندم. در محله ما شخص معمّمی، به نام شیخ فائقی بود ، او مردی فاضل بود که در مجالس روضه می خواند .عمامه بزرگی بر سر می گذاشت و محاسن کم پشت بر چهره داشت و الاغی کوچک و تند و تیز سوار می شد .

خانه اش در کوچه مجاور کوچه ما بود . او هر روزه سوار بر الاغش از جلوی خانه ما می گذشت و در کوچه ها ، با سرعت حرکت می کرد. یک روز با دوستانم مشغول بازی والیبال بودم. من به این ورزش بیش از سایر ورزش ها پرداختم.هنگام بازی عمامه را برمی داشتم و به پوشیدن همان قبا ، که آن هم جز لباس های طلاب و روحانیون است، اکتفا می کردم.

در حین بازی متوجه شدیم که آقای فائقی ، سوار بر الاغ ، از دور با سرعت می آید. بچه ها با هم قرار گذاشتند، او را مسخره کنند. وقتی نزدیک شد همگی از جمله خود من فریاد زدند: آشیخ آشیخ

این کلمه به تنهایی حرف زشتی نیست چون مخفف آقاشیخ است اما وقتی دسته جمعی با خنده فریاد می شد نشان از تمسخر داشت.

وقتی به ما نزدیک شد سر الاغ را به سمت ما برگرداند و با عصبانیت به سمت ما آمد .بچه ها گریختند و من برجا ایستادم. از الاغ پیاده شد و نزدیک من آمد. هم مرا و هم پدرم را می شناخت و هم می دانست که من معمم هستم، لذا با لبخندی آمیخته به تعجب و گلایه و با نرمی و مهربانی گفت: شما دیگر چرا سید عزیز

