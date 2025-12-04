به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته، حملات و آزارهای اسلام‌ستیزانه علیه انجمن‌های دانشجویی مسلمان در ایالت‌های مختلف آمریکا افزایش یافته است. به گفته «محمد الطبع»، دانشجوی ساکن تگزاس که موارد آزار را رصد می‌کند، دست‌کم هفت گروه دانشجویی مسلمان در این مدت هدف حملات گروه‌های مسیحی راست‌افراطی قرار گرفته‌اند.

یکی از این موارد در شهر مورفی ایالت تگزاس رخ داد؛ جایی که حدود ۲۰ دانش‌آموز مسلمان هنگام نماز مغرب در مقابل یک کافه مورد توهین و تمسخر سه مرد مسیحی قرار گرفتند. این افراد با عبارات اسلام‌ستیزانه دانش‌آموزان را تحریک کردند، اما دانشجوی ۱۷ ساله‌ای به نام «عثمان کیانی» که امام جماعت بود، نماز را بدون قطع‌کردن ادامه داد. پلیس پس از مداخله، به سه فرد هتاک احضاریه صادر کرد.

چند روز بعد، یکی از همین افراد به نام «کریستوفر اسووچاک» با حضور در دانشگاه فلوریدای جنوبی، نماز صبح گروهی کوچک از دانشجویان مسلمان را مختل کرد و ویدئوهای آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت. او پیش‌تر در دانشگاه هیوستون نیز یک گردهمایی دانشجویان مسلمان را برهم زده و سپس قرآن را به آتش کشیده بود.

در حمله دانشگاه فلوریدا، مهاجمان فریاد می‌زدند، به‌سمت دانشجویان می‌دویدند، به آن‌ها تف می‌انداختند و با تکان‌دادن گوشت خوک آن‌ها را تحریک می‌کردند. همچنین جعبه‌ای را که روی آن «کعبه ۲.۰» و عباراتی موهن نوشته شده بود، مقابل نمازگزاران گذاشتند. بسیاری از دانشجویان این اقدام را توهین آشکار به مقدسات اسلامی توصیف کردند.

پلیس دانشگاه فلوریدا سه مرد مهاجم را شناسایی کرده است: «کریستوفر اسووچاک» ۴۰ ساله از ویکو تگزاس، «ریچارد پنکاسکی» ۴۹ ساله از اوکلاهاما، و «ریکاردو یپز» ۲۸ ساله از تمپا. علیه این افراد در چارچوب قانون «جرایم ناشی از نفرت» (هیت‌کرایم) اتهامات جنایی ثبت شده است. گروه «واریرز فور کرایست» که از سوی مرکز حقوقی Southern Poverty Law Center به‌عنوان گروه نفرت‌پراکن شناخته می‌شود، این حملات را به‌طور زنده پخش کرده است.

در پی این حملات، دانشجویان مسلمان با وجود فضای رعب‌آور، برنامه‌های مذهبی و اجتماعی خود را ادامه داده‌اند. در دانشگاه فلوریدا، پس از حادثه نخست، صدها دانشجو و عضو جامعه محلی در یک گردهمایی نماز و صبحانه شرکت کردند تا حمایت خود را از انجمن دانشجویان مسلمان اعلام کنند.

در تگزاس نیز فعالان مسلمان افزایش این حملات را مرتبط با فضای اسلام‌ستیزانه در سطح سیاسی می‌دانند. پس از آنکه فرماندار تگزاس، «گریگ ابوت»، شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) را «سازمان تروریستی» نامید، نگرانی‌ها درباره تشدید خشونت علیه مسلمانان افزایش یافته است. دانشجویان می‌گویند چنین اظهاراتی زمینه را برای حملات خشونت‌آمیز فراهم می‌کند.

مسئولین انجمن‌های دانشجویان مسلمان در آمریکا اکنون تلاش می‌کنند با هماهنگی بیشتر، راهکارهای حفاظتی مشترک تدوین کرده و آزارها را مستندسازی کنند. آن‌ها از دانشجویان خواسته‌اند هنگام مواجهه با تحریکات افراطی‌ها، با حفظ خویشتنداری، حادثه را ثبت و فوراً به پلیس و مسئولان دانشگاه گزارش دهند.

