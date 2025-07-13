خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا:در روایت امام صادق (ع) آمده است که یاد امام حسین (ع) و لعن قاتلان ایشان هنگام نوشیدن آب، موجب محو صد هزار گناه و افزایش پاداش‌های الهی می‌شود. اما آیا این بخشش الهی شامل گناهان مربوط به حق‌الناس (حقوق مردم) نیز می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به دو موضوع توجه کرد:



1. تفاوت بین حق‌الله و حق‌الناس

2. تأثیر توبه و اعمال نیک در جبران حقوق مردم

۱. تفاوت حق‌الله و حق‌الناس در آمرزش گناهان

در اسلام، گناهان به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- حق‌الله (حقوق الهی): مانند ترک نماز، روزه، یا گناهانی که مستقیماً مربوط به رابطه انسان و خداوند است. این گناهان با توبه، استغفار و اعمال صالح قابل بخشش هستند.

- حق‌الناس (حقوق مردم): مانند غیبت، تهمت، دزدی، ضایع کردن مال دیگران یا آزار آنها. این گناهان تا زمانی که شخصِ زیان‌دیده راضی نشود، بخشیده نمی‌شوند، حتی اگر خداوند از گناه درگذرد.

نقل از امام علی (ع):

"حَقُّ الْعِبَادِ لَا یُغْفِرُهُ إِلَّا الْعِبَادُ"

"حقوق بندگان را جز خود بندگان نمی‌بخشند."(1)



۲. آیا لعن قاتلان امام حسین (ع) حق‌الناس را نیز می‌بخشد؟

در روایت امام صادق (ع) آمده است که این عمل "صد هزار گناه را محو می‌کند"، اما مشخص نشده که این گناهان از نوع حق‌الله هستند یا حق‌الناس. با توجه به قواعد کلی فقهی:

- اگر گناه از نوع حق‌الله باشد، این عمل (به فضل الهی) می‌تواند موجب آمرزش شود.



- اگر گناه از نوع حق‌الناس باشد، نیاز به رضایت صاحب حق دارد و صِرف انجام این عمل کافی نیست، مگر اینکه:

- شخص توبه کند.

- حق را به صاحبش برگرداند (مثلاً غرامت بپردازد یا عذرخواهی کند).

- اگر امکان جبران نیست، برای او دعا و استغفار نماید.



لعنت فرستادن بر قاتلان امام حسین (ع) به تنهایی حق‌الناس را نمی‌بخشد، اما ممکن است:

باعث تسهیل توبه و جبران حق‌الناس شود.

انگیزه فرد برای اصلاح رفتار و جبران ظلم‌های گذشته را افزایش دهد.

به برکت محبت اهل‌بیت (ع)، قلب فرد نرم شود و برای عذرخواهی و جبران اقدام کند.



۳. راه‌های جبران حق‌الناس همراه با این عمل

اگر کسی می‌خواهد هم از ثواب این حدیث بهره ببرد و هم گناهان حق‌الناس خود را جبران کند، می‌تواند:

1. توبه نصوح کند و تصمیم جدی بر ترک گناه بگیرد.

2. حقوق مردم را ادا کند (مثلاً اگر مالی از کسی ضایع کرده، برگرداند).

3. اگر دسترسی به صاحب حق ندارد، برای او صدقه بدهد یا از خداوند بخواهد که او را راضی کند.

4. در دعاها از خدا بخواهد که بین او و صاحب حق را اصلاح کند.



آیه قرآن:

"إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ"

"خداوند فقط از پرهیزکاران [اعمال نیک را] می‌پذیرد."(2)

یعنی حتی اعمال نیک (مانند لعن قاتلان امام حسین) زمانی تأثیر کامل دارد که فرد از گناهان دوری کند و درصدد جبران حقوق دیگران باشد.



جمع‌بندی نهایی

آمرزش حق‌الله: لعن قاتلان امام حسین (ع) می‌تواند (به فضل الهی) موجب بخشش بسیاری از گناهان حق‌الله شود.

آمرزش حق‌الناس: این عمل به تنهایی حق‌الناس را نمی‌بخشد، مگر اینکه شخص اقدام عملی برای جبران کند.

راهکار ترکیبی: بهترین روش این است که فرد هم از برکات این ذکر استفاده کند و هم برای جبران حقوق مردم تلاش نماید تا هم رضایت خدا و هم رضایت بندگانش را جلب کند.

پی‌نوشت:

1-تحف العقول، ص ۲۳۶

2-مائده: ۲۷