به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صدای اعتراض مسالمتآمیز مردان و زنان شیعهٔ استان هرات، محدود به داخل افغانستان نماند، بلکه بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، سرکوب این اعتراض مسالمتآمیز را برای اقلیتهای قومی-مذهبی در افغانستان نگرانکننده ارزیابی کردند.
استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، به تازگی به خبرنگاران گفته است که این سازمان وضعیت هرات را - جایی که معترضان برای مطالبات برحقشان سرکوب شدند - از نزدیک دنبال و بررسی میکند.
این سازمان با تأکید بر اینکه شهروندان برای احقاق حقوق اساسیشان مستحق اعتراض مسالمتآمیز هستند، بارها از مقامات حاکم افغانستان خواسته است که به مطالبات مردم و بهویژه احترام به کرامت انسانی زنان و دختران توجه کنند.
علاوه بر این، مهاجران افغانستان مقیم کشورهای ایران، کانادا و فرانسه نیز طی دو روز اخیر، برای اینکه صدای شیعیان هرات و بهویژه زنان و دختران باشند، در شهرهای مختلف این کشورها دست به راهپیمایی زدند و اقدامات طالبان در سرکوب اعتراض مسالمتآمیز شیعیان هرات را محکوم کردند.
پناهجویان افغانستانی در پاریس با صدور بیانیهای، اقدامات نیروهای طالبان علیه زنان را بخشی از یک سیاست سازمانیافته دانستند و اعلام کردند که در افغانستان امروز، دختران به دلیل دختر بودن از آموزش محروم و زنان نیز به دلیل زن بودن از ابتداییترین آزادیهای خود از جمله کار و حضور در اجتماع محروم شدهاند.
شجاعت شیعیان در مقابل طالبان توجه جهان را جلب کرد
حاکمیت دوم طالبان که بهزودی سالگرد پنجمین سال خود در افغانستان را جشن میگیرد؛ در این مدت، آزادی بیان و اعتراضات مسالمتآمیز با محوریت احیای حقوق اساسی از جمله کار و آموزش را بارها با سرکوب مواجه کرده و دهها معترض شکنجه و بازداشت شدهاند.
طی پنج سال حکومتداری طالبان، هیچ جریانی، از جمله زنان جرأت دادخواهی برای مطالبات برحقشان را نداشتند و فضای خفقان کامل بر تمام مردم افغانستان حاکم بوده است. هرچند در ماههای نخست حکومت طالبان، زنان و دختران در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران به خیابانها آمدند که سرانجام به زندانها کشیده شدند؛ اما اعتراض شیعیان هرات سکوت جهانی را در قبال افغانستان شکست و شجاعت آنها در سایهٔ ارعاب طالبان، توجه عالم را به خود جلب کرد.
اعتراض شیعیان هرات محدود به جامعهٔ تشیع نبود. هرچند مأموران امر به معروف طالبان به زنان و دختران خلاف شریعت اسلامی بیحرمتی کردند و با آبروی خانوادهها بازی کردند، اما فهم و دانایی زنان و مردان شیعه ایجاب میکرد که صدای عموم مردم افغانستان شوند. برای تحقق این هدف، به جای اینکه فقط برای زنان و دختران خود صدا بلند کنند، به نمایندگی از مردم مسلمان، شعار «کار و تحصیل» سر دادند.
چهره طالبان در جهان منفیتر شد
سرکوب این اعتراض بار دیگر چهرهٔ تاریک طالبان را در برابر جهان به نمایش گذاشت و افکار عمومی بینالمللی را متقاعد کرد که این گروه تغییرپذیر نیست و افغانستان تحت کنترل آنها بار دیگر در سطح جهانی منزویتر شده است.
این انزوای بینالمللی درست زمانی بیشتر آشکار میشود که سفر هیئت دیپلماتیک طالبان به بروکسل بهطور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفته میشود اکثر نمایندگان کشورهای اروپایی در پارلمان اروپا اخیراً با این سفر نمایندگان طالبان مخالفت کردهاند.
علاوه بر این، تعدادی از سناتورهای غربی از جمله از کانادا و فرانسه در دیدار با فعالان پناهجوی افغانستانی، اقدامات طالبان علیه اقوام و اقلیتهای مذهبی را نکوهش کردند و با هرگونه عادیسازی روابط با طالبان به شدت مخالفت ورزیدند.
تحلیلهای مستمر بر این نکته تأکید دارند که حکومت طالبان با این اقدامات نه تنها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد، بلکه با اقدامات ضد حقوق بشری و ضد کرامت انسانی، اقوام متعدد افغانستان را از مسیر تعامل منحرف میسازد. این دقیقاً همان چیزی است که میگویند: طالبان تیشه به ریشهٔ خود میزنند.
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