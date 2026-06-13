افشای یک توطئه نظامی در سایه مذاکرات؛ ترامپ طرح «حمله زمینی به ایران» برای تصاحب اورانیوم را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اطلاعاتی که دو منبع آگاه به سیانان دادهاند، ژنرال «دان کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اواخر ماه گذشته میلادی در یک سفر فوری و محرمانه، اجلاس ناتو در بروکسل را نیمهکاره رها کرد تا شخصاً در فلوریدا طرحهای عملیاتی «سنتکام» (فرماندهی مرکزی آمریکا) برای تهاجم زمینی به ایران را بررسی کند. این اقدام نشاندهنده آن بود که دولت ترامپ تا چه اندازه به صدور فرمان نهایی برای این عملیات پرخطر نزدیک شده بود.
چرا ترامپ عقبنشینی کرد؟
منابع میگویند پس از ارائه جزئیات این طرح به ترامپ، او با در نظر گرفتن سه فاکتور حیاتی تصمیم به «توقف» عملیات گرفت:
۱. پاسخ نظامی شدید ایران: هشدار درباره اینکه این اقدام منجر به یک جنگ تمامعیار و طولانیمدت خواهد شد.
۲. اقتصاد جهانی: نگرانی از فروپاشی بازارهای مالی در صورت گسترش درگیریها.
۳. تلفات انسانی: ترس از آمار بالای قربانیان در میان نیروهای نظامی ایالات متحده.
اقدام پیشدستانه ایران؛ سدی در برابر حمله
در همین حال، ۵ منبع اطلاعاتی تأیید کردهاند که ایران در هفتههای اخیر با اجرای یک استراتژی دفاعی، عملاً دسترسی به ذخایر اورانیوم خود را برای مهاجمان غیرممکن کرده است. بر اساس این گزارشها، نیروهای ایرانی با تخریب عمدی ورودی تونلها و بمبگذاری در مسیرهای دسترسی به تأسیسات زیرزمینی، «نیم تن» اورانیوم غنیشده را در منطقهای صعبالعبور و خطرناک دفن کردهاند.
یک مقام نظامی در این باره گفت: «دسترسی به این ذخایر اکنون بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از یک ماه پیش است؛ یعنی همان زمانی که ترامپ علناً تهدید کرده بود ارتش را برای مصادره این مواد اعزام میکند.»
تأثیر بر مذاکرات صلح
این افشاگری در حالی صورت میگیرد که ترامپ مدعی است مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی «تنگه هرمز» در مراحل پایانی است و احتمالاً توافق نهایی ظرف روزهای آینده امضا خواهد شد. با این حال، موضوع سرنوشت اورانیوم غنیشده ایران، همچنان یکی از پیچیدهترین گرههای کور در مسیر این توافق باقی مانده است.
هنوز هیچ واکنشی از سوی کاخ سفید یا نمایندگی ایران در سازمان ملل به این گزارش ارائه نشده است. کارشناسان معتقدند بنبست فعلی در خصوص اورانیوم، در کنار اقدامات تدافعی اخیر ایران، ممکن است روند امضای توافق نهایی را با چالشهای فنی و امنیتی جدیدی روبرو کند.
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