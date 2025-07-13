خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ ابنا: حدیث‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) گنجینه‌ای از معارف الهی و راهنمای سعادت بشری هستند. یکی از این روایات نورانی، حدیثی از امام صادق (ع) است که درباره فضیلت یاد امام حسین (ع) و لعن قاتلان ایشان هنگام نوشیدن آب سخن می‌گوید. این حدیث در کتاب «کامل الزیارات» نقل شده و نشان‌دهنده جایگاه والای امام حسین (ع) و قیام عاشورا در اسلام است.

متن حدیث و ترجمه

امام صادق (ع) فرمودند:

مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ اَلْمَاءَ فَذَکَرَ اَلْحُسَیْنَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلاَّ کَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ."

ترجمه:

هیچ بنده‌ای نیست که آب بنوشد و حسین (ع) را یاد کند و قاتلش را لعن نماید، مگر اینکه خداوند صد هزار حسنه برای او می‌نویسد و صد هزار گناه از او می‌بخشد و صد هزار درجه مقامش را بالا می‌برد.

تحلیل و بررسی حدیث



۱. اهمیت یاد امام حسین (ع)

یاد امام حسین (ع) تنها یک عمل عبادی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده پیوند روحی با قیام عاشورا و اهداف بلند آن است. امام حسین (ع) نماد مبارزه با ظلم و ایستادگی در راه حق است، و یاد او انسان را در مسیر اخلاق و شجاعت قرار می‌دهد.



۲. لعن قاتلان امام حسین (ع) و مفهوم آن

لعن به معنای دوری از رحمت الهی است و در این حدیث، اشاره به بیزاری از ظلم و ستم دارد. لعن قاتلان امام حسین (ع) یعنی انزجار از ستمکاران و پاک‌سازی قلب از هرگونه همراهی با ظلم. این عمل، وفاداری به مکتب اهل‌بیت (ع) را نشان می‌دهد.



۳. پاداش‌های الهی

در این حدیث، سه پاداش بزرگ برای این عمل ذکر شده است:

- صد هزار حسنه: نشان‌دهنده افزایش اعمال نیک در نامه اعمال.

- محو صد هزار گناه: بیانگر بخشش الهی و پاک‌سازی روح.

- ارتقای صد هزار درجه: اشاره به رشد معنوی و تقرب به خداوند.



این پاداش‌ها نشان می‌دهد که حتی یک عمل کوچک (مانند یاد امام حسین (ع) هنگام نوشیدن آب) می‌تواند تأثیر عظیمی در سرنوشت انسان داشته باشد.

این حدیث شریف، اهمیت یاد و محبت امام حسین (ع) را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که عشق به اهل‌بیت (ع) و بیزاری از دشمنان آنان، نقش کلیدی در سعادت دنیوی و اخروی انسان دارد. همچنین، این روایت بیانگر لطف بی‌کران خداوند به دوستداران اهل‌بیت (ع) است که با انجام اعمالی ساده، پاداش‌های بی‌شماری به آنان عطا می‌کند.

منبع:

کامل الزیارات، جلد ۱، صفحه ۱۰۶.