به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد سعیدی پیش از ظهر امروز در دیدار حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در سالن محراب حرم مطهر کریمه اهلبیت(ع)، ضمن خوشامدگویی به میهمانان، به تبیین ابعاد مختلف روز عرفه و داستان شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) پرداخت.
وی با اشاره به برکت روز عرفه و برگزاری مراسم دعا در سه مرکز مهم عرفات، کربلا و سرتاسر جهان اسلام، این حضور گسترده را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی، برگزاری این مراسم حتی در کشورهای غیرمسلمان نیز باب شده است.
آیتالله سعیدی با تسلیت شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) در چنین روزی، این واقعه را یکی از رمزهای مهم تاریخ تشیع خواند و با اشاره به آیه ۳ سوره مائده گفت: کسانی که از خط ولایت برگردند، در حقیقت از اسلام بازگشتهاند؛ زیرا خداوند در این آیه، کامل شدن دین را در گرو ولایت میداند و رسالت بدون ولایت، ناقص است.
وی در تبیین علت نامهنگاری مردم کوفه به امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: مردمی که برای حضرت مسلم(ع) نامه نوشتند، از سر معرفت نبود، بلکه از سر خستگی بود. این تفاوت بسیار مهمی است که انسان از سر معرفت کاری را انجام دهد یا از سر خستگی.
امامجمعه قم با اشاره به دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) که کمتر از پنج سال به طول انجامید، تصریح کرد: حضرت علی(ع) در این دوران از درگیریهای اجتماعی مصون نماند و گروههایی مانند قاسطین، مارقین و ناکثین علیه ایشان قیام کردند. این نشان میدهد که نقش مردم چقدر مهم است.
آیتالله سعیدی با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال، افزود: خداوند در این آیه میفرماید هر نیرویی در توان دارید برای مقابله با دشمن آماده کنید؛ اما در ادامه آیه میفرماید که این آمادگی، همراه با ایمان مؤمنان است. اگر مردم قیام نکنند، بهترین رهبران و قویترین بازوها نیز نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
وی در ادامه با اشاره به واقعه تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بازگشت برخی از مردم از دین و خط ولایت، اظهار داشت: کسانی که از خط ولایت برگردند، از اسلام بازگشتهاند. واقعیت این است که ولایت، گوهر رسالت است و بدون آن، دین ناقص میماند.
آیتالله سعیدی با اشاره به ماجرای صلح حدیبیه و آیه ۲۲ سوره فتح، این واقعه را یکی از وقایع بسیار مناسب برای ساخت فیلم دانست و گفت: در صلح حدیبیه، عدهای به فرمایش پیامبر اکرم(ص) برای اعمال عمره راه افتادند و خداوند به مؤمنان وعده پیروزی داد. این رویداد تاریخی، درسهای بزرگی برای ما دارد.
