به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز دوشنبه رژیم صهیونیستی طی سلسله عملیاتهایی حملات سنگینی در مناطق جنوبی لبنان انجام داد.
طبق گزارش المیادین به نقل از مقام لبنانی، بمباران روز دوشنبه در لبنان «سنگینترین حمله اسرائیل پس از آتشبس» بوده است.
المیادین در گزارش امروز خود آورده است: جنگندههای اسرائیلی روز دوشنبه دستکم ۴۷ شهرک و روستا را در هفت فرمانداری جنوب و شرق لبنان هدف قرار دادند.
یک منبع نظامی لبنانی این بمباران را سنگینترین حمله در یک روز از زمان توافق آتشبس توصیف کرد.
این حملاتِ هوایی، توپخانهای و پهپادی به شهادت چندین غیرنظامی منجر شد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، اسرائیل از دوم مارس تاکنون ۳,۱۸۵ غیرنظامی را شهید و ۹,۶۳۳ نفر دیگر را مجروح کرده است.
