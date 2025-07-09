خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب/ علاقمندی های من

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا - کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

علاقه مندی های من

از شش سال تحصیل در حوزه مشهد، خاطرات بسیاری دارم که یک مورد آن را ذکر می کنم، و آن عبارت بود از :

شیفتگی شدید من به مطالعه کتاب های داستان رمان های مشهور جهانی و ایرانی.

شاید من همه داستان های میشل زواگو را که ده تاست خوانده ام. داستان های الکساندر دومای پدر و پسر را هم خوانده ام.همچنین تمامی یا بیش تر داستان های ایرانی را نیز خوانده ام .خواندن این داستان ها و رمان ها تاثیر محسوسی در ذهن و شیوه نگارش انسان دارد.

سال هزار و سیصد و سی و شش ، چند ماه به عراق سفر کردم.برخی کتاب هایی را هم که به آن ها خیلی علاقه داشتم به همراه خود بردم ،بعد به کتابخانه شوشتریه نجف اشرف رفتم که اتفاقا ، بسیاری از کتاب های عمویم ، سید محمد در این کتابخانه هست و موقوفه آن جاست.

در آن جا کتاب هایی را استنساخ کردم ، سپس به همراه خانواده از طریق بصره به ایران بازگشتیم و از خرمشهر با قطار به تهران آمدیم.

در تهران کتاب ها را به همراه چند شناسنامه گم کردم.همه جا را زیر و رو کردم و هر جایی را گشتم به انبارهای راه آهن رفتم و مدت ها در آن جا جستجو کردم اما نتیجه ای نداشت. پریشان و اندوهگین و افسوس مند به مشهد بازگشتم.دو سال بعد نامه ای از یک راننده تاکسی به دستم رسید که نوشته بود:

من بسته ای را که در اتومبیلم جا مانده بود پیدا کرده ام، آن را باز کردم اما هیچ نشانی از صاحبش در آن نیافتم. فقط چند کتاب و شناسنامه در آن بود. دیدم صاحب شناسنامه معمم است لذا از فردی معمم در تهران پرس وجو کردم و او نشانی مسجد مشهد را به من داد.

به این ترتیب کتاب ها به من بازگشت.

