خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب / شعله فروزان

شعله فروزان

دو روز بعد شنیدم ، نواب می خواهد به مدرسه نواب برود.با آن که من در کسب اجازه از پدرم، محدودیت داشتم اما به آن مدرسه رفتم. دیدم مردم منتظر اویند .مَدرَس و ایوان این مدرسه را ، برای استقبال از او ، مفروش کرده بودند .من هم همراه با آنان ، مدتی در انتظار ماندم اما دیدم از فرط شوق ، قدرت ماندن و انتظار کشیدن ندارم. لذا به استقبالش شتافتم.



بیرون آمدم و مسیر منتهی به مهدیه را در پیش گرفتم. دیدم نواب می آید و مردم از پس او روانند. او در حین راه رفتن به چپ و راست رو می کرد و به مردم سلام می داد و با آن ها به گرمی فراوان حرف می زد. رهگذران را مخاطب قرار می داد ، گاه عزمشان را جزم می کرد و گاه نصیحتشان می کرد. هنگام سخن گفتن ، همه جسمش حرکت داشت و وقتی می خواست سخنی را برساند وجودش می لرزید.

من خود به چشم دیدم ، وقتی نواب، در مذمت تشبّه به لباس غربیان سخن می گفت، مردی چنان تحت تاثیر قرار گرفت، که کلاه شاپوی خود را، از سر برداشت در دست مچاله کرد و در جیب گذاشت.

با عجله خود را به نخستین صف کسانی رساندم که ، در مدرسه برابر نواب نشسته بودند .هم اکنون آن صحنه با تمام جزئیاتش در نظرم مجسم می شود .

نواب در جایی ایستاد که بر ایوان و حیاط مدرسه اشراف داشت .من در برابر او و جلوی پایش نشسته بودم و مجذوب یکایک حرکات و کلمات او شده بودم. به یاد دارم طلاب را وعظ می کرد و از آن ها می خواست به ورع و تقوا پایبند باشند .هنوز این صدایش در گوشم طنین انداز است که می خواند:



یا بن آدم أکثِرْ مِن الزّاد فإنّ الطریقَ بعیدٌ بعید و و جدد السفینة فان البحر عمیق عمیق

در واقع نواب به صورت شعله فروزانی درآمد ، که همواره اهتمام به امر اسلام و جامعه و اندیشیدن به آینده اسلام را ، در اعماق وجودم، برمی انگیخت .

شایان ذکر است که ، در زمان آیت الله کاشانی و یک سال پیش از آمدن نواب ، یعنی سال هزار و سیصد و سی و یک، برخی از سخنران های آگاه به مشهد آمدند و من بسیار مشتاق بودم ،مجالس آن ها را دریابم و از آن روحیه حماسی ای ، که القا می کردند لبریز شوم .

