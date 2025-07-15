خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب/ با فرزندان رسول خدا چنین می کنند؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا -کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.



با فرزندان رسول خدا چنین می کنند؟

دو سال پس از آن سفر ، در سال هزار و سیصد و سی و چهار ، نواب اعدام شد و به شهادت رسید. من در آن زمان در مدرسه نواب ، نزد حاج شیخ هاشم قزوینی درس می خواندم.با اعدام نواب ، سراسر کشور و به ویژه حوزه های علمیه را ،جوّ رعب و وحشت فرا گرفت .استاد ما حاج شیخ هاشم قزوینی ، تنها روحانی ای در مشهد بود که ، در آن زمان، سدّ رعب و وحشت را شکست و در مقدمه جلسه درس خود، در رسای نواب، سخنرانی کرد. به اعدام او شدیدا اعتراض کرد و با صدایی پرشور و مهیج گفت:



آیا با فرزندان پیامبر خدا چنین باید بکنند؟

ما طلاب جوان هم به تشکیل جلسات می پرداختیم و در آن ، فضایل نواب و یارانش و خط مشی و اهداف آن ها را بیان می کردیم و اعتراض خود را به اعدام این مجاهدان ، اعلام می داشتیم.

سال بعد از شهادت نواب، ما به شخصی برخوردیم، که برای گذراندن تعطیلات تابستانی، به مشهد آمده بود. اسمش عباس قلعه زاری و از اعضای فداییان اسلام بود ، اما به علت نبود مدرکی دال بر محکومیتش، تحت پیگرد قرار نداشت.ما با او آشنا و مانوس شدیم .او درباره شخصیت و منش و دیدگاه های فکری نواب برایمان گفت و من بیش تر شیفته نواب شدم و ایمانم به اخلاص و از خودگذشتگی و اهداف او بیش تر شد .

ما گروهی از جوان ها بودیم که با هم پیوند فکری و عاطفی داشتیم .قلعه زاری تقریبا ده سالی از ما بزرگ تر بود ولی ما با او رابطه محکمی برقرار کردیم و او در سال های بعد ، هر تابستان به مشهد می آمد.

