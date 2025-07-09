به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر افشین نمیرانیان، رئیس انجمن زرتشتیان ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است، در سخنانی اظهار داشت:

در تمام ادیان الهی، جنگ، خون‌ریزی و آزار انسان‌ها نکوهیده و ناشایست است. هیچ‌کس این‌گونه اعمال را تأیید نمی‌کند، بلکه همه ادیان آن را نهی می‌کنند. تجاوز به حقوق انسان‌ها، مرزها و اندیشه‌های انسانی شایسته نیست و جنگ نه آسایش می‌آورد، نه صلاح، نه رفاه.

نمیرانیان در ادامه با اشاره به نگاه تاریخی ملت ایران افزود: در طول تاریخ، ایرانیان بسیار کم به تهاجم دست زده‌اند. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، در مقاطعی مانند دوران نادرشاه حمله‌ای صورت گرفته، اما پس از آن، هیچ‌گاه کشوری را مورد تهاجم قرار نداده‌ایم. در عین حال، همواره مورد شیطنت دیگران قرار گرفته‌ایم. اما هرگاه به ما حمله شده، از آب و خاک، کشور و عقاید خود با رشادت، پایمردی و جان‌فشانی دفاع کرده‌ایم.

رئیس انجمن زرتشتیان ایران تأکید کرد:

این رفتارها، این فداکاری‌ها، این مقاومت‌ها ریشه در فرهنگ، اندیشه و باورهای ما ایرانیان دارد. ما همیشه کشورمان را "کشور اهورایی" نامیده‌ایم. در متون اوستایی نیز این استواری و ایستادگی به‌روشنی بیان شده است

دعا برای آرامش ایران

دکتر نمیرانیان در پایان سخنانش گفت:

«آرزوی صلح و آرامش برای همه ایرانیان دارم.»

