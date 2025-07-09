جمعیت افغانستان حدود ۳۶.۴ میلیون نفر تخمین زده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی احصاییه و معلومات (آمار و اطلاعات) حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که بر اساس برآوردهای آماری، جمعیت افغانستان در سال ۱۴۰۴ خورشیدی به ۳۶.۴ میلیون نفر رسیده است.

محمد حلیم رافع، سخنگوی این اداره، در یک پیام ویدیویی با اعلام این جمعیت افزود که ۵۱ درصد از جمعیت افغانستان را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

به گفته وی، کابل با ۶.۱ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین استان افغانستان و هرات با ۲.۳ میلیون نفر دومین استان پرجمعیت افغانستان محسوب می‌شود.

سخنگوی اداره آمار و اطلاعات افغانستان افزود که طرح سرشماری رسمی توسط این اداره تهیه شده و به تأیید کابینه رسیده است و بر اساس این طرح، سرشماری سراسری در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

