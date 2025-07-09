به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «عزت الرشق»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیرامون آزادی تمام اسرا و تسلیم شدن حماس، منعکسکننده توهمات ناشی از شکست روانی است، نه واقعیتهای میدان نبرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، الرشق در ادامه افزود: پس از آنکه فرماندهان دشمن به شکست مفتضحانه خود در بازپسگیری زندانیان صهیونیست از طریق عملیات نظامی اذعان کردند، اکنون کاملاً واضح و روشن است که تنها راه آزادی آنها، از طریق یک توافق و معامله جدی با مقاومت صورت میگیرد.
وی همچنین تصریح کرد غزه هرگز تسلیم نخواهد شد و این مقاومت است که شروط را تحمیل خواهد کرد همانگونه که معادلات را رقم زده است.
بنیامین نتانیاهو که روز سهشنبه دو بار با رئیسجمهور آمریکا دیدار کرد، امروز- چهارشنبه- گفت: دیدار من با ترامپ بر تلاشها برای آزادی زندانیان در غزه متمرکز بود.
نتانیاهو در پیامی ضبطشده مدعی شد: «ما لحظهای عقبنشینی نخواهیم کرد و این (آزادی گروگانها) به لطف فشار نظامی سربازان شجاع ما امکانپذیر شده است.»
پیشتر شبکه قطری «الجزیره» گزارش داده بود دیدار دوم ترامپ و نتانیاهو یک ساعت و ۵۰ دقیقه به طول انجامیده و بدون صدور هیچ بیانیه یا توضیح رسمی از سوی طرفین پایان یافته است.
الجزیره نوشت: «این موضوع میتواند نشانهای از عدم توافق بر مسائل مطرحشده در دیدار باشد.»
منابع عبری همچون «یدیعوت آحارونوت» نیز مدعی شدند که ترامپ در طول این دیدار، «فشار زیادی بر نتانیاهو وارد کرد تا به جنگ غزه پایان دهد.»
این سومین سفر نتانیاهو به ایالات متحده از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در ۲۰ ژانویه است.
رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه مردم بیدفاع غزه ادامه میدهد.
رژیم یاغی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب، پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
