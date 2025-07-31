تعلیق مذاکره توسط حماس تا زمان بهبود وضعیت مردم غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در جوابیه‌ای خطاب به میانجی‌گران ضمن رد از سرگیری مذاکرات آتش‌بس با رژیم صهیونیستی، آن را به بهبود شرایط انسانی در نوار غزه، مشروط کرد. این پاسخ به مذاق رژیم اشغالگر خوش نیامد لذا رسما مواضع حماس را رد کرده و سران این رژیم با رد درخواست حماس مبنی بر آزادی اسرای فلسطینی در ازای تحویل جنازه اسرائیلی‌ها، سندی را با مضمون اعمال تغییراتی در جوابیه خود برای میانجی‌گران ارسال کردند.

علیرغم ادعای تل آویو مبنی بر تمایل به مذاکره و بازگرداندن اسرای خود، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ "اسرائیل"، حماس را تهدید کرد که در صورت عدم آزادی هر چه سریع‌تر اسرا، بهای سنگینی را متحمل خواهد شد. او همچنین به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و دیگر رهبران غربی که موضع مقاومت را در مذاکرات تقویت می‌کردند، اعتراض کرد.

در همین حال، یک منبع اسرائیلی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، با کابینه خود در حال بررسی اجرای گزینه‌های شدیدتر از جمله الحاق مناطقی از غزه، محاصره کامل مناطق دیگر و جلوگیری از ورود غذا به آنها، به بهانه افزایش فشار بر حماس است.

در همین حال، بیانیه‌ای از سوی «آمیخای الیاهو» وزیر میراث، قصد پنهان کابینه برای آزادی اسرا را آشکار کرد و پیشنهاد داد که آنها را به عنوان اسیر جنگی طبقه‌بندی کرده و بحث در مورد سرنوشت آنها را به پس از پایان جنگ موکول کند.

همزمان با ورود «استیو ویتکوف» فرستاده آمریکا به تل‌آویو برای دیدار با نتانیاهو و مقامات ارشد اسرائیلی، یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که هدف از سفر او، پیشبرد توافق تبادل اسراست.

در گزارشی از یدیعوت آحارانوت آمده است که ویتکوف نگران است که «ایتامار بن گویر» وزیر جنگ و «بزالئل اسموتریچ» وزیر دارایی، به دلیل فشارهای سیاسی بر نتانیاهو، در حال کارشکنی در این توافق باشند. ویتکوف اظهار داشت که ممکن است درخواست ملاقات با آنها را داشته باشد تا آنها را به حمایت از این توافق متقاعد کند.

در همین حال، مقامات آمریکایی اعلام کردند که ویتکوف احتمالاً از نوار غزه بازدید خواهد کرد و از مراکز امدادرسانی برای ارزیابی وضعیت بشردوستانه بازدید خواهد کرد.

