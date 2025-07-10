به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از تحقیقات یک روزنامه اماراتی درباره کشتار فلسطینی‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد ماشین جنگی هوش مصنوعی اسرائیل، فلسطینی‌ها را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش این روزنامه اماراتی، تصمیم‌گیری برای هدف‌گیری فلسطینی‌ها در غزه اکنون توسط ماشین‌ها انجام می‌شود و دخالت انسان به شدت محدود شده است. اسرائیل سال‌ها داده‌‏ها، تماس‌ها، پیام‌ها و اطلاعات شبکه‌های اجتماعی را در یک سیستم یادگیری ماشینی وارد کرده است.

ارتش اسرائیل چندین سیستم پیشرفته هوش مصنوعی را اداره می‌کند که پس از جمع‌آوری داده‌های فعالیت فلسطینی‌ها، با دادن «امتیاز مشکوک»، تصمیم به هدف‌گیری می‌گیرند.

سیستم هوش مصنوعی «لوندر (Lavender)» داده‌های فلسطینی‌ها را جمع‌آوری کرده، تحلیل می‌کند و امتیازدهی می‌نماید.

تلفن‌های فلسطینی‌ها، فعالیت‌های اجتماعی، اینترنتی، ویدئوها و شناسایی چهره آن‌ها بررسی می‌شود. سیستم «گاسپل» اهداف زیرزمینی را پیدا کرده و به‌طور خودکار تونل‌ها را شناسایی و حمله می‌کند.

سیستم «ویر از ددی (Where's Daddy)» (هدف‌گیری دقیق) زمانی حمله می‌کند که فرد مورد نظر در یک مکان خاص حضور داشته باشد.

در پایگاه داده اسرائیل، پروفایل‌ها، عکس‌ها، ویدئوها و سوابق تماس صدها هزار فلسطینی ثبت شده است.

سیستم‌های جنگی ارتش اسرائیل بارها برای از بین بردن یک هدف، کل یک ساختمان را منهدم می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از موارد، هدف‌گیری ساختمان‌ها منجر به کشته شدن کودکان و زنان بی‌گناه بی‏شماری شده است.

