ابوعبیده: جوانان فلسطینی در برابر دشمن صهیونیستی به پا خیزند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المیادین، ابوعبیده سخنگوی نظامی گردان‌های قسام تاکید کرد: از الخلیل تا جنین نیروهای فلسطینی به عملیات‌های قهرمانانه خود علیه اشغالگران صهیونیست ادامه می‌دهند.

وی اضافه کرد: از جوانان فلسطینی می‌خواهیم عملیات‌های خود را در سراسر کرانه باختری و قدس اشغالی افزایش دهند. باید در برابر متجاوزان به پا خواست و نقشه‌های آنها را درباره الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی خنثی کرد. از جوانان فلسطینی می‌خواهیم به مبارزه با دشمن بپردازند قبل از آنکه باقی مانده فلسطین از دست مردم ما برود.

لازم به ذکر است ساعاتی قبل، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تیراندازی در چهارراه غوش عتصیون در نزدیکی الخلیل به وقوع پیوسته است.

این گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به سرعت به محل حادثه رسیده‌اند و جزئیات حادثه در دست برسی است. یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای صهیونیستی به سه فلسطینی در این چهارراه تیراندازی کرده‌اند.

المنار به نقل از رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرد که در عملیات تیراندازی توسط دو جوان فلسطینی که در این منطقه صورت گرفته، ۴ نفر زخمی شده‌اند. رسانه‌های صهیونیست لحظاتی پس از اعلام حادثه اولیه از هلاکت یک نگهبان صهیونیست در این حادثه خبر دادند.

