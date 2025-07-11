شهادت ۹ نفر در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۹ مسافر پس از پیاده شدن شدن از یک اتوبوس مسافربری که از کویته به لاهور در حال حرکت بود، به شهادت رسیدند.

این حادثه در نزدیکی منطقه «ژوب» شهری در شمال ایالت بلوچستان، رخ داد که در آن مهاجمان مسلح اتوبوس را متوقف، مسافران را پیاده و نه نفر را به صورت گزینشی شناسایی و شهید کردند.

«نوید عالم» معاون پلیس ژوب، گفت که مهاجمان پس از پیاده کردن مسافران از اتوبوس، به سمت آنها آتش گشودند.

وی افزود که اجساد کشته‌شدگان به بیمارستان رخنی در منطقه بارخان بلوچستان منتقل شده است.

سخنگوی دولت ایالتی بلوچستان پاکستان، این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را یک اقدام تروریستی خواند.

«شاهد ریند» سخنگوی دولت ایالتی بلوچستان، اظهار داشت: تروریست‌ها مسافران را از اتوبوس بیرون کشیدند، آنها را شناسایی کردند و سپس ۹ تن بی‌گناه را بی‌رحمانه کشتند.

این مقام رسمی گفت که قتل غیرنظامیان بی‌دفاع نمونه‌ای آشکار از وحشیگری فتنه هندوستان است.

وی افزود که مهاجمان در تاریکی شب فرار کردند. با این حال، عملیات برای ردیابی آنها ادامه دارد و جستجو در مناطق اطراف در حال انجام است.

طبق نظر سخنگو، عوامل نیابتی هند پشت این حمله بوده‌اند. ریند ساعتی پیش در گفتگو با شبکه خبری جیو نیوز گفت که این حمله ادامه حوادث گذشته است که در آن شهروندان بی‌گناه عمداً توسط عوامل نیابتی هند هدف قرار گرفته‌اند.

او مدعی شد که تروریست‌های مرتبط با "فتنه هندوستان" اوایل روز گذشته حملات جداگانه‌ای را در مناطق مستونگ، کلات و ساراداگای استان انجام دادند. با این حال، او تأکید کرد که همه حملات با موفقیت توسط نیروهای امنیتی در مستونگ و کلات دفع شد.

وی اظهار داشت که دولت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های عملیاتی استاندارد را برای امنیت این اتوبوس‌های مسافربری وضع کرده است که یکی از آنها ممنوعیت سفر شبانه در بزرگراه N-۷۰ این منطقه است.

سخنگوی دولت ایالتی بلوچستان خاطرنشان کرد که دولت در حال بررسی این موضوع است که چه خلأهایی در تمهیدات امنیتی باعث وقوع این حادثه شده است تا از وقوع مجدد چنین حوادثی جلوگیری شود.

«شاهد ریند» اوایل امروز تأیید کرد که تروریست‌های وابسته به فتنه هندوستان حملاتی را در کویته، کلات، مستونگ و لورالای انجام داده‌اند.

به گفته این سخنگو، نیروهای امنیتی بلافاصله و با قدرت در هر سه مکان آسیب‌دیده وارد عمل شدند.

سخنگو ادامه داد که در یک حادثه ی دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر ربوده شدن مسافران در نزدیکی منطقه ی لورالای منتشر شده است.

وی گفت که عملیات جستجو برای اطمینان از بازگشت ایمن افراد ربوده شده آغاز شده است.

