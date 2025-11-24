۳ تن در حمله به مقر پلیس مرزی پاکستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حمله افراد مسلح به مقر پلیس مرزی در شهر پیشاور در شمال‌غرب پاکستان، سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.

«سعید احمد» رئیس پلیس پیشاور، اعلام کرد که یکی از مهاجمان خود را در ورودی اصلی مقر منطقه‌ای نیروهای پلیس منفجر کرده و مهاجم دوم نیز در نزدیکی پارکینگ با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده است.

او توضیح داد که این حمله موجب کشته شدن سه نیروی امنیتی در دروازه ورودی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شده است.

نیروهای امنیتی پاکستان، منطقه را محاصره کردند و منابعی اعلام کردند که نیروهای انتظامی با احتیاط کامل عمل می‌کنند، زیرا احتمال حضور مهاجمان دیگر وجود دارد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

مقر پلیس مرزی در منطقه‌ای پرتردد و نزدیک یک پایگاه ارتش در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در مجاورت با مرزهای مشترک این کشور با افغانستان واقع شده است.

این منطقه پیش‌تر نیز شاهد حملاتی بوده که مسئولیت آن به طالبان پاکستان نسبت داده شده؛ حملاتی که روابط دولت پاکستان و حکومت طالبان را تنش‌آلود کرده است. اسلام‌آباد، کابل را متهم می‌کند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی به طالبان پاکستان اجازه فعالیت آزادانه در خاک خود داده است.

