فوتبالیست فرانسوی پیشنهاد انتقال به عربستان را به دلیل نقض حقوق بشر رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیما کوناته، مدافع فرانسوی تیم لیورپول، از پیوستن به باشگاه‌های فوتبال عربستان سعودی خودداری کرده است.

به گفته منابع آگاه از نقل‌وانتقالات، چند باشگاه عربستانی برای جذب کوناته با او تماس گرفته‌اند، اما وی به صراحت اعلام کرده که این پیشنهادها را نمی‌پذیرد و مایل است در اروپا به فوتبال ادامه دهد.

لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر، رد پیشنهاد باشگاه‌های سعودی از سوی بازیکنان خارجی تبدیل به روندی تکرارشونده شده است. این تصمیم‌ها اغلب به دلیل نارضایتی از شرایط کاری و نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان اتخاذ می‌شوند.

