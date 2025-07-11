رژیم آل خلیفه یک خطیب حسینی را برای بازجویی فراخواند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه، شیخ محمد صالح القشعمی، خطیب حسینی را برای بازجویی فراخواند.

این اقدام در چارچوب رویه‌های سرکوب‌گرانه علیه خطبای دینی و مداحان حسینی صورت گرفته است.

شیخ القشعمی سال‌ها همراه با خانواده‌اش هدف حملات سازمان‌یافته بوده است. وی در سال ۲۰۱۷ به اتهامات ساختگی بازداشت و پس از گذراندن یک سال زندان، در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ آزاد شد. در همان زمان، دو فرزند او نیز بازداشت شدند؛ «ابوالفضل» که به ۱۵ سال زندان و سلب تابعیت محکوم شده و «أمیره» که به پنج سال زندان محکوم شد و حدود دو سال و نیم از حکم خود را گذرانده است.

از زمان آزادی، شیخ القشعمی بارها برای بازجویی فراخوانده شده است که این روند فشار و محدودسازی وی را نشان می‌دهد و بخشی از سیاست هدفمند و سیستماتیک سرکوب علیه وی است.

