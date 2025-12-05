تاکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه رفیع زن در اسلام در برابر بحران فروپاشی خانواده در غرب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار هزاران زن و دختر ایرانی با رهبر انقلاب اسلامی در سالروز شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، بستری برای تبیین دوباره جایگاه زن در اسلام و نقد رویکرد غربی نسبت به هویت زن بود. در این دیدار، رهبر انقلاب ضمن معرفی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان کامل‌ترین الگوی زن مسلمان، بر جایگاه معنوی، حقوقی و کرامت زن در نظام اسلامی تأکید کردند و پیشرفت‌های زنان ایرانی پس از انقلاب را شاهدی بر کارآمدی این الگو دانستند. در مقابل، ایشان فرهنگ غربی عامل تنزل جایگاه زن و فروپاشی گسترده بنیان خانواده معرفی کردند؛ پدیده‌ای که آثار آن در آمار کودکان بدون پدر در کشورهای مختلف غربی نمود یافته است.

سخنرانی رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت صیانت فرهنگی، تقویت سیاست‌های حمایتی از زن و خانواده، بازنمایی صحیح زن مسلمان در رسانه و مقابله با روایت‌سازی‌های مخدوش غرب تأکید داشت.

الگوی والای زن در نگاه اسلامی

در این دیدار که صبح چهارشنبه ۱۲ آذرماه و همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، رهبر انقلاب با اشاره به فضائل بی‌نظیر آن حضرت، ایشان را الگویی برای زنان مسلمان معرفی کردند که منطبق با کرامت انسانی، استقلال شخصیت، رشد معنوی و نقش‌آفرینی متعادل زن در خانواده و جامعه است.

ایشان تأکید کردند که در اسلام، ارزش انسان نه با جنسیت، بلکه با تقوا و عمل صالح سنجیده می‌شود؛ از همین‌رو فرصت رشد معنوی و اجتماعی برای زن و مرد در یک تراز قرار دارد.

خانواده؛ محور کرامت و امنیت زن

رهبر معظم انقلاب جایگاه خانواده را ستون هویت اجتماعی دانسته و هشدار دادند که القای الگوی غربی، نقش واقعی زن را تخریب و منزلت او را به یک ابزار فرو می‌کاهد. ایشان با تأکید بر ارزش مادری و نقش‌آفرینی زن در خانه، تصریح کردند که این نقش نباید در برابر حضور اجتماعی زنان قرار داده شود. امنیت، احترام، عدالت و آزادی عمل زن، از جمله حقوقی بود که ایشان برای تداوم سلامت خانواده ضروری دانستند.

بحران فروپاشی خانواده در غرب

در این میان یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار دادند، شأن و جایگاه زن در اسلام و مقایسه آن با وضعیت زنان در جوامع غربی بود. در بخشی از این سخنان، ایشان تاکید کردند که فرهنگ غربی به بهانه و نام آزادی، جایگاه زن را به «نقش ابزاری» فروکاسته است به طوری که وضعیت فعلی زنان در این جوامع، نه تنها نمایانگر آزادی نیست، بلکه عین تحقیر و به بند کشیده شدن است.

آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در ادامه این بخش از سخنان خود به ازهم‌گسستگی نظام خانواده در غرب اشاره کردند که مصداق بارز آن تولد کودکانی است که یا پدر خود را نمی‌شناسند و یا بدون پدر خود بزرگ می‌شوند. در این راستا با استناد به منابع غربی، چند کشور مهم در این رابطه، مورد اشاره قرار می‌گیرد:

آمار کودکان زیر 15 سال در غرب که بدون ‌پدر بزرگ می‌شوند:

1. آمریکا: از هر چهار کودک آمریکایی، یک کودک (1)

2. انگلیس: تقریبا از هر سه کودک انگلیسی، یک کودک (2)

3. آلمان: بیش از 13% کودکان آلمانی (3)

4. فرانسه: حدود 23% کودکان فرانسوی (4)

5. کانادا: 15% کودکان کانادایی (5)

6. دانمارک: 14% کودکان دانمارکی (6)

7. هلند: حدود 16% کودکان هلندی (7)

با توجه به سخنان رهبری و آمار خود منابع غربی، این اعداد نشانه شکست تمدنی غرب در حفظ بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده است.

سخنرانی رهبر انقلاب نشان داد که الگوی اسلامی زن، برخلاف الگوی غربی، بر کرامت، معنویت و ثبات خانواده استوار است و می‌تواند همزمان پیشرفت اجتماعی و آرامش خانوادگی را تضمین کند. تأکید بر الگوگیری از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، نقد مدل مصرفی غرب و توجه به آمارهای نگران‌کننده فروپاشی خانواده در جوامع غربی، مجموعه‌ای از هشدارها و راهبردهای اساسی برای سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کشور ارائه می‌کند.

منابع:

**************

پایان پیام/ 345