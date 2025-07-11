به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابعی در صنعت بیمه نوشت که شرکت‌های بیمه سعی خواهند کرد از پوشش هرگونه کشتی مرتبط با اسرائیل، حتی اگر غیرمستقیم باشد، خودداری کنند.

"مونرو اندرسون" مدیر ارشد عملیات در "ویسل پروتکت" Vessel Protect که یک شرکت بیمه ویژه ریسک جنگ دریایی گفت: «آنچه این هفته شاهد آن بوده‌ایم، بازگشت به معیارهای هدف‌گذاری تعیین‌شده در اواسط سال ۲۰۲۴ است که اساساً شامل هر کشتی‌ای می‌شود که حتی ارتباط دوری با اسرائیل دارد.

وب‌سایت دریانوردی "ترید ویندز" Tradewinds روز چهارشنبه گزارش داد که پس از بازگشت حملات مرگبار یمنی‌ها به کشتی‌ها، کشتی‌های متعلق به شرکت‌هایی که به بنادر فلسطین اشغالی سفر می‌کردند، قادر به دریافت بیمه برای عبور از دریای سرخ نبوده ا ند.

این وب‌سایت به نقل از یک منبع صنعت بیمه نوشت: یک شرکت بیمه هفته گذشته قیمتی را برای کشتی‌ای که قصد عبور از دریای سرخ را داشت، پیشنهاد داده بود، اما این هفته پیشنهاد خود را پس گرفت زیرا این کشتی با کشتی دیگری که سال گذشته در یک بندر در فلسطین اشغالی پهلو گرفته بود، مرتبط بود.

این منبع با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای این کشتی‌ها به یک ضرر کامل تبدیل شده است، گفت: شرکت بیمه به ما اطلاع داد که هیچ حق بیمه‌ای برای پوشش چنین ریسکی وجود ندارد.

روزنامه "فایننشال تایمز" روز چهارشنبه گزارش داد که حق بیمه ریسک جنگ در سفرهای دریایی دریای سرخ به دلیل حملات اخیر از 4 دهم درصد به یک درصد ارزش کشتی افزایش یافته است و احتمالاً قیمت‌ها بیشتر هم خواهد شد.

