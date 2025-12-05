  1. صفحه اصلی
ریاست جمهوری عراق مصوبه تروریستی کردن حزب‌الله و انصارالله را تأیید نکرد

۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1757947
ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که هیچ اطلاعی از تصمیم اعلام گروه‌های انصارالله و حزب‌الله لبنان به عنوان سازمان‌های تروریستی، ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست جمهوری عراق امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ اطلاعی از تصمیم مبنی بر اعلام گروه انصارالله و حزب‌الله لبنان به عنوان سازمان‌های تروریستی و مسدودسازی دارایی‌ها و اموال آنها نداشته و آن را تصویب نکرده است.

در این بیانیه آمده است: این تصمیمات به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند و تنها قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب و به صورت فرمان‌های ریاست جمهوری برای بررسی، تصویب و انتشار ارسال می‌شوند، به این نهاد می‌رسند. تصمیمات شورای وزرا، کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها، کمیته مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های صادره از هر نهاد دیگری، به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند.

ریاست جمهوری عراق افزود که تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی با تصمیم اعلام انصارالله و حزب‌الله به عنوان سازمان‌های تروریستی و مسدودسازی دارایی‌های آنها مطلع شده است و لذا لازم بود این شفاف‌سازی انجام شود.

