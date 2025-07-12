  1. صفحه اصلی
عالم برجسته پاکستان:

حمله تروریست‌های یزیدی به دسته عزاداری عاشورا در جیکب‌آباد شرم‌آور است

۲۱ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴
کد خبر: 1706839
یکی از رهبران مجلس وحدت مسلمین پاکستان، حمله عناصر وابسته به گروه تروریستی ممنوعه «سپاه یزید» به دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر جیکب‌آباد را محکوم کرده و آن را اقدامی شرم‌آور و مخل امنیت دانست.

  به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از چهره‌های برجسته مجلس وحدت مسلمین پاکستان، گفت: خطبه امام زین‌العابدین(ع) در دربار یزید، نمادی روشن از حق و صداقت است و لرزه بر ارکان حکومت یزیدیان انداخت.

وی افزود: این خطبه تاریخی، جلوه‌ای بی‌نظیر از شجاعت، علم، فصاحت و حق‌گویی اهل بیت(ع) بود. امام زین‌العابدین(ع) با بیانی فصیح و گویا، خاندان اهل بیت و فضائل اختصاصی آن‌ها که از سوی خداوند به ایشان عطا شده بود، معرفی کردند؛ از جمله علم، بردباری، سخاوت، شجاعت و محبت در دل‌های مؤمنین.

 دومکی تأکید کرد که این خطبه‌ها مواضع آشکار تاریخی در برابر ظلم و باطل بودند و با شجاعت، یزید و ابن‌زیاد به چالش کشیده شدند.

وی حمله گروه تروریستی و ممنوعه «سپاه یزید» به دسته عزاداری عاشورا در جیکب‌آباد را حادثه‌ای بسیار تأسف‌برانگیز و شرم‌آور دانست و گفت: این عناصر افراطی که پیوسته در پی ترویج تروریسم و تفرقه مذهبی هستند، باید طبق قانون و از طریق ثبت شکایت در دادگاه ضدتروریسم مورد پیگرد قرار گیرند تا امنیت برقرار شود و عزاداران سیدالشهدا(ع) در آرامش کامل به سوگواری بپردازند.

