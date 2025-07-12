به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای کشورهای عضو گروه لاهه به دعوت مشترک کلمبیا و آفریقای جنوبی، روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ در بوگوتا گرد هم میآیند تا با بررسی راهکارهای حقوقی، گامهایی جدی برای مقابله با نسلکشی رژیم صهیونیستی در فلسطین بردارند.
این نشست فوقالعاده در پی تشدید تجاوزات اسرائیل علیه غزه و کرانه باختری و با هدف پایاندادن به نقض مستمر حقوق بینالملل برگزار میشود. اعضای گروه لاهه تأکید دارند که زمان آن فرارسیده تا جامعه جهانی به سکوت، بیعملی و مماشات تاریخی در برابر جنایات اسرائیل پایان دهد.
در این اجلاس، نمایندگان کشورهای مؤسس از جمله کلمبیا، آفریقای جنوبی، کوبا، بولیوی، نامیبیا، مالزی، سنگال و هندوراس شرکت میکنند. از جمله چهرههای برجستهی حاضر، **فرانچسکا آلبانزه**، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، است که بهدلیل مواضع ضدصهیونیستیاش مورد تحریم دولت آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس بیانیه رسمی گروه، محورهای این نشست شامل:
همکاری دولتها برای توقف نسلکشی در فلسطین،
ارتقاء عدالت بینالمللی و پیگرد جنایتکاران جنگی اسرائیل،
و تقویت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان اساس صلح جهانی خواهد بود.
این تحرک حقوقی پس از صدور نظر مشورتی دادگاه بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ انجام میشود؛ نظری که اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را آشکارا ناقض حقوق بینالملل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین دانست.
در همین راستا، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، در مقالهای در روزنامه The Guardian نوشت: «اگر امروز در برابر اسرائیل اقدام نکنیم، نه تنها به مردم فلسطین خیانت کردهایم، بلکه شریک جنایات نتانیاهو خواهیم بود.»
همزمان، مائوریسیو جارامییو جاسییر، معاون وزیر امور چندجانبه کلمبیا و نوهی مهاجران فلسطینی، در سخنانی در لاهه اسرائیل را به محاصره عامدانه کمکهای بشردوستانه و «ایجاد بحرانی غیرقابل تحمل برای مردم غزه» متهم کرد.
دولت کلمبیا همچنین تأکید کرده است که عدالت نباید به ابزار قدرتهای جهانی وابسته باشد. جارامییو در واکنش به فشارهای گروههای صهیونیستی مانند مرکز سیمون ویزنتال و مجامع یهودی آمریکای لاتین، گفت: «نمیتوان در برابر آپارتاید، پاکسازی قومی و نسلکشی در غزه بیطرف بود.»
در حالیکه برخی لابیهای صهیونیستی، این اقدامات را «حمله به موجودیت اسرائیل» توصیف کردهاند، دولت کلمبیا میگوید: دفاع از مردم فلسطین، دفاع از قانون، عدالت و کرامت انسانی است.
نشست بوگوتا را میتوان نقطهی عطفی در تلاشهای جهانی برای پایاندادن به مصونیت ساختاری اسرائیل در برابر مجازاتهای بینالمللی دانست؛ تلاشی که ممکن است در آیندهای نهچندان دور، صفحهای تازه در عدالت جهانی برای فلسطین بگشاید.
