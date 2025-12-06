مسؤول سازمان ملل: جنگ برای زنان و دختران غزه هنوز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نیستور اوموهانجی» نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در فلسطین، در یک کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی از غزه تأکید کرد که اگرچه آتشبس بسیار ضروری بوده، اما جنگ برای زنان و دختران همچنان ادامه دارد؛ چه از نظر جسمی، چه عاطفی و چه اقتصادی. او گفت: «بیشتر خانوادهها هنوز در پناهگاههای شلوغ زندگی میکنند و هر روز با تهدید گرسنگی و بیماری مواجهاند.»
اوموهانجی در سفر خود به غزه از بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف بازدید کرد و با زنان، دختران، پزشکان و مددکاران اجتماعی درباره نیازهای فوری و روند بهبود آینده گفتگو داشت.
او گفت که یک زن در دیرالبلح به او گفته است: «آتشبس یک نفس است، اما نمیتوان با یک نفس زندگی کرد.» بیش از ۵۷ هزار خانواده در غزه توسط زنان اداره میشوند که بسیاری از آنان بدون درآمد و در شرایط بسیار شکننده هستند. همچنین، بارش باران و سیلابها مشکلات مردم را دوچندان کرده و خانوادهها در شرایطی سخت برای غذا و آب، ساعتها در صف میایستند.
وی ادامه داد: تنها یکسوم مراکز درمانی بهطور جزئی فعال هستند و همه با کمبود شدید نیرو و تجهیزات مواجهاند. داروها کمیاب و بخشهای نوزادان مملو از بیماران است و خطر قطع برق نگرانی جدی ایجاد کرده است. کارکنان درمانی با وجود فقدان عزیزان و عدم دریافت حقوق، ماههاست که همچنان به خدمت ادامه میدهند.
اوموهانجی هشدار داد که خشونت علیه زنان در پناهگاههای شلوغ رو به افزایش است و تهدیدی جدی برای دختران محسوب میشود. بازسازی بخش سلامت مادران نیازمند بازسازی مراکز تخریبشده، تأمین دارو و تجهیزات و ایجاد مسیرهای امن برای دسترسی زنان به خدمات حیاتی است.
وی اظهار داشت: با وجود از دست دادن کلاسهای درس، جوانان غزه همچنان به آینده امیدوارند. آنان در مراکز جوانان مهارتهای جدید میآموزند و کودکان را آموزش میدهند.
اوموهانجی بر ضرورت سرمایهگذاری در مهارتهای رهبری، نوآوری دیجیتال، راههای سبز زندگی و کارآفرینی برای جوانان تأکید کرد.
طی هفت هفته پس از آتشبس، این صندوق خدمات سلامت باروری، بستههای کرامت و حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی را به ۱۲۰ هزار زن و دختر ارائه کرده است. حمایت از ۲۲ مرکز درمانی، پنج بیمارستان، ۳۶ مکان امن برای زنان و دختران، دو پناهگاه و ۹ مرکز جوانان بخشی از فعالیتهای جاری این صندوق است.
در سال ۲۰۲۶، برنامه افزایش دو برابری این مراکز در دستور کار قرار دارد. با این حال، وجود تنها سه گذرگاه فعال و موانع بوروکراتیک، روند رساندن کمکها را با تأخیرهای جدی مواجه کرده است.
