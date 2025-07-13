بیانیه‌ باشگاه دختران نوجوان اوج، خطاب به رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، باشگاه دختران نوجوان اوج به‌منظور تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

و بسم الله القاصم الجبارین...

برای تجدید بیعت با رهبرمان و برائت از دشمنانش به نام خداوندی آغاز می‌کنیم که از ازل تا ابد به تمام مسلمانان جهان فرمود: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ...» آری، پیروان پیامبر اسلام تا روز قیامت با دشمنان حق و حقیقت دشمن‌اند و این دشمنی، قصه‌ی امروز و دیروز نیست؛ داستانِ جنگ ۱۲روزه یا یک نبرد نظامی کوتاه مدت نیست؛ ما با دشمنی چون آمریکا و اسرائیل، پدرکُشتگی داریم!

اما در میان خود، با هم‌وطنانمان، همدل و هم‌پیمانیم زیرا که مادر همه‌ی ما یکی‌ست: مادری مهربان و استوار به نام ایران اکنون وقت آن است که از زبان دختران این سرزمین، با ولیّ امر مسلمین جهان سخنی بگوییم. دختران نوجوان باشگاه اوج، آمده‌ایم تا در محرم‌الحرام ۱۴۴۷، پیمانی زینبی ببندیم و بگوییم: حالا که آتش جنگ، بار دیگر به ایران عزیزمان رسیده است ما سربازان توایم.

آقاجان، ما در مکتب بانویی قد کشیده‌ایم که یک تنه در برابر سپاه کفر زمانه‌اش ایستاد و فتنه‌هایشان را خاموش و نقشه‌هایشان را بر آب کرد و در عصر تاریکی و جهالت، پرچم‌داری نمود.

آقاجان، ما با شما عهد می‌بندیم: که تا آخرین لحظه حیاتمان استقامت کنیم، فریب نخوریم، و زرق و برق دنیا، دیدگانمان را از دیدن حقیقت کور نکند.

آقاجان ما هستیم؛ در میدان، در خط مقدم جهاد تبیین، و تا آخر پای این رسالت فاطمی می‌مانیم.

آقا و سرور ما مبادا رفتن سرداران رشید اسلام، غبار غم بر دلتان بنشاند؛ که این لشکر زینبی، برای سربازی در رکاب شما، آماده و استوار ایستاده و گوش به فرمان شما دارد؛ تا به محض فرمان، جان، مال، آبرو و خانواده‌هایمان را تقدیمتان کنیم.

و اما در پایان، سخنی با آن آقای قمارباز: ما نه‌تنها در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم، بلکه در جای درست جغرافیا نیز قرار داریم ایران، وطن ماست! و تو، هرگز به این گوهرِ گران‌بها دست نخواهی یافت.

..........................

پایان پیام