شهادت جانشین پلیس راه رشت - لاهیجان در پی تعقیب سارقان مسلح / اعضای بدن شهید اهدا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ دوم «توحید مهرپور دارستانی»، جانشین پلیس راه رشت – لاهیجان و از نیروهای خدوم نیروی انتظامی استان گیلان، در پی مجروحیت شدید حین مأموریت تعقیب سارقان مسلح، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش منابع رسمی، این حادثه تلخ در جریان تعقیب سارقان مسلح رخ داد، هنگامی که خودروی متهمان در حال فرار، به‌صورت عمدی با خودروی پلیس برخورد کرد.

در پی این برخورد، سرگرد مهرپور به‌شدت مجروح و به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد. علی‌رغم تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی، متأسفانه وی پس از چند روز بستری و به دنبال شدت جراحات وارده، درگذشت و به فیض شهادت رسید.

سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان، با اعلام این خبر ضمن ابراز تأسف عمیق گفت: سروان مهرپور از نیروهای وظیفه‌شناس و ایثارگر پلیس راه بود که در راه حفظ امنیت عمومی جان خود را فدا کرد.

وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی این شهید والامقام و با رضایت خانواده، پیکر وی برای اهدای اعضای حیاتی به بیماران نیازمند به بیمارستان رازی منتقل و سپس بخشی از اعضای بدن وی به شیراز ارسال شد.

سردار حسن‌پور با اشاره به موافقت خانواده این شهید با اهدای عضو، گفت: این اقدام بزرگ و انسان‌دوستانه ادامه‌ای از مسیر ایثار و خدمت به مردم است که خانواده این شهید عزیز با وجود داغ سنگین آن را انتخاب کردند.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام فردا، یکشنبه ۲۲ تیرماه، از ساعت ۹ صبح با حضور خانواده معظم شهید، مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی از مقابل ستاد انتظامی شهرستان رودبار آغاز می‌شود و در گلزار شهدای محله دارستان به خاک سپرده خواهد شد.

نام و یاد سرهنگ دوم شهید توحید مهرپور دارستانی، که جان خود را در مسیر حفظ امنیت جامعه فدا کرد، همواره در دل مردم گیلان و ایران زنده خواهد ماند.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴