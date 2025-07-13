واکنش دکتر عصام العماد به ادعاهای ضد ایرانی مدیر شبکه المستقله انگلیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️دکتر عصام العماد اندیشمند یمنی در نامه ای سرگشاده به دکتر محمد الهاشمی الحامدی التونسی مدیر شبکه المستقله انگلیس به ادعاهای ضد ایرانی او پاسخ داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

هر خواننده‌ای از نامه من می‌تواند نامه دکتر الهاشمی را که در شبکه المستقله بریتانیا منتشر و در بیش از یک جا منتشر شده است، مشاهده کند. در آن، او اعلام کرد که ایران دو سال پیش غزه را رها کرده و حامیان خود را در لبنان، عراق و یمن رها کرده است.

این یک دروغ شرم‌آور است، زیرا صهیونیست‌های سراسر جهان تنها در مورد جنگ با ایران متحد شده‌اند. همانطور که همه صهیونیست‌های جهان اعلام کرده‌اند، ایران کسی است که از مجاهدین در غزه، عراق، لبنان و یمن حمایت و آنها را مسلح کرده است.

مسلمانان از همه فرقه‌ها به این امر گواهی می‌دهند.

صاحب شبکه المستقله بریتانیا وقتی ادعا می‌کند که ایران غزه عراق، لبنان و یمن را که او ذکر کرده، رها کرده است، شعور مسلمانان را تحقیر می‌کند.

آیا قابل تصور است که یک فرد عاقل چنین سخنی را بیان کند که با تمام جهان، چه ملحد و چه مؤمن، چه بودایی و چه زرتشتی، چه هندو و چه مسیحی و چه یهودی، در تضاد باشد؟ همه قبول دارند که ایران در کنار غزه، لبنان، عراق و یمن ایستاده است و این عقل ایرانی است که به آنها سلاح داده است.

اما متأسفانه، صاحب کانال المستقله بریتانیا معتقد است که تمام جهان بشریت اشتباه می‌کند و فقط او درست می‌گوید.

این نشان می‌دهد که او در توهم غوطه‌ور شده و از واقعیت جدا شده است.

من که از توهمات رها شده‌ام و در واقعیت زندگی می‌کنم، با چشمان خود می‌بینم که ایران کسی است که غزه و حامیان آن را در عراق، لبنان و یمن مسلح و حمایت کرده است. و خدا شاهد بر سخن من است.

