شهادت یک خبرنگار دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که با شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر، شمار شهدای رسانه به ۲۳۱ نفر افزایش یافته است.

«فادی خلیفه» خبرنگار و فیلمبردار فلسطینی بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به خانه وی در محله الزیتون شهر غزه به شهادت رسیده است.

چند ساعتی پیش از شهادت این خبرنگار، «حسام صالح العدلونی» دیگر خبرنگار فلسطینی به همراه همسر و سه کودک خود عبدالرحمن، شهد و فیروز در شهر خان یونس به شهادت رسیدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چادر خانواده این شهید فلسطینی را در منطقه القراره در شمال خان یونس هدف قرار دادند.

