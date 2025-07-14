به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی، نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در بیانیهای اعلام کرد: باید فوراً پروندههای بیاساس و بیدلیل که در ایام محرم علیه عزاداران تشکیل شدهاند، لغو شوند.
وی افزود: عزاداری برای سیدالشهدا (ع) عبادت ماست و ما هرگونه محدودیت و مانعی در این راه را به هیچوجه نمیپذیریم.
رضوی همچنین با اشاره به وقایع اخیر در ایالتهای پنجاب و سند گفت: در این مناطق، علیه مجالس عزاداری و دستهجات حسینی پروندههایی با انگیزههای انتقامجویانه و فرقهگرایانه تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: این پروندهها با تحریک عناصر تکفیری و با همراهی پلیس، بهصورت ظالمانه علیه عزاداران بیگناه تنظیم شدهاند و موجب آزار و اذیت بیمورد آنها شدهاند.
نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین خاطرنشان کرد: این اقدامات غیرقابل تحمل بوده و با آزادیهای قانونی و مذهبی در تضاد هستند. عزاداری حق قانونی و اساسی ماست و ما از مسئولان دولتی میخواهیم فوراً تمام پروندههای بیپایه علیه عزاداران را لغو کنند.
وی در پایان از مقامات محلی در چکوال، لاهور و ملتان خواست فوراً این پروندهها را باطل اعلام کنند.
