آغاز پذیرش بدون آزمون جامعه الزهرا در سطوح ۲ و ۳

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پذیرش بدون آزمون جامعه الزهرا علیهاالسلام در سطوح ۲ و ۳ ویژه گروههای واجد شرایط از ۲۳ تیر آغاز شد.
خانم اشرف السادات ارمکان در گفتگویی اظهار داشت: پذیرش بدون آزمون جامعه الزهرا علیهاالسلام در سطوح ۲ و ۳ از امروز آغاز شده و تا ۳۱ تیر ادامه دارد.
وی افزود: گروههای واجد شرایط پذیرش بدون آزمون در سطح ۲ شامل دانشآموزان رشته معارف اسلامی سراسر کشور، فارغالتحصیلان همه رشتههای نظری، فنی حرفهای و کارودانش با معدل ۱۷ و بالاتر و دارندگان مدرک حفظ قرآن کریم از مراکز معتبر هستند.
مدیرکل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا علیهاالسلام ادامه داد: در سطح ۳ در ۱۳ رشته حضوری، ۵ رشته مجازی و ۳ رشته غیرحضوری ثبت نام صورت میپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: گروههای واجد شرایط برای مقطع سطح ۳ شامل دانشآموختگان سطح ۲ جامعه الزهرا علیهاالسلام با معدل ۱۸ و بالاتر، دانشآموختگان سطح ۲ سایر مراکز حوزوی با معدل ۱۹ و بالاتر، فارغالتحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای امام صادق(ع) و شهید مطهری با معدل ۱۹ و بالاتر و فارغالتحصیلان کارشناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و موسسه امام خمینی (ره) در یکی از ۷۲ رشته همسو با معدل ۱۹ و بالاتر هستند.
مدیرکل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا علیهاالسلام بیان داشت: دفترچه راهنمای سطوح ۲ و ۳ هم اکنون در سامانه پذیرش به نشانی https://paziresh.jz.ac.ir/news/view?id=431 بارگذاری شده است. علاقهمندان تا ۳۱ تیر فرصت دارند برای ثبت نام به این سامانه مراجعه و پس از دریافت دفترچه راهنما و مطالعه شرایط، اقدام به ثبت نام کنند.
