هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دشمنان/ شمشیر برّان نیروی هوافضا گردن دشمن را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در بازدید از نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با جمعی از رزمندگان و فرمانده این نیرو دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در نیروی هوافضای سپاه صورت پذیرفت، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه شهید والامقام سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، از نقش‌آفرینی‌های برجسته آن شهید در پیشبرد برنامه‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه و ارتقاء توان موشکی و پهپادی کشور تجلیل کرد و نقش وی در عرصه تحکیم اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران برابر دشمنان را ماندگار و الهام بخش نسل‌های آینده مدافع میهن اسلامی دانست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی هوافضا سپاه پاسداران را نیروی عزت آفرین عنوان کرد و افزود: نمایش قدرت توسط نیروی هوافضا در طول این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی که تاکنون انجام داده، حتی مهم‌تر از عملیات‌های بزرگ دوران دفاع مقدس بوده است.

امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود، تصریح کرد: این شمشیر بران نیروی هوافضا بود که به یاری خدا موفق شد گردن دشمنان را بزند و دستان آنان را قطع کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بخش ساخت و تولید با سرعت، قدرت و به صورت شبانه روزی فعال می‌باشد، گفت: ایمان داریم که عزم، اراده، توانمندی و شجاعت این رزمندگان و فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی را که در این حادثه از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعاً تا پیروزی کامل جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت و خدمت مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا داشتن چنین سربازانی را تبریک عرض می‌کنم و به همه ملت ایران این قوت قلب را می‌دهم تا زمانی که این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد امنیت این کشور به خطر بیفتد و دشمن هم اگر دوباره مرتکب خطایی شود رزمندگان ما کاملاً آماده‌اند تا پاسخی پشیمان کننده و محکم‌تر از قبل به او بدهند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

