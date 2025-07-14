جنگ ۱۲ روزه رنگ و بوی عاشورا داشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار موحد، فرمانده سپاه قم اظهار داشت: از کودکی پدران و مادرانمان، معلمان و اساتید و بزرگان به ما یاد دادند هرچیزی که در دنیا و آخرت قرار است نصیب انسان شود از مسیر سیدالشهدا (ع) میگذرد این مسئله همیشه در دلها و قلبهای ما وجود داشته است.
وی تصریح کرد: مردم ایران نیز همواره این باور را داشته و در زندگی به کار بردهاند در دوران مبارزات انقلابی و پیروزی مردم از مساجد تکایا و هیأتهای مذهبی حاصل شد در هشت سال دفاع مقدس که همچنان باعث شگفتی جهانیان است؛ زیرا یک جنگ نابرابر از نظر نظامی بود باز هم ملت ایران با مکتب سیدالشهدا پیروز شدند.
فرمانده سپاه قم یادآور شد: همه اینها را قدیمیترها درک کرده بودند؛ اما نسل جوان اینها را از طریق روایتها شنیده بودند؛ اما جنگ ۱۲ روزه بزرگترین درس برای نسل جوان بود تا برای آنها یادآوری شود که پیروزی باز هم از مسیر سیدالشهدا میگذرد.
موحد خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه در ابتدا ایمان و توکل به خدا سبب این پیروزی شد پیروزی که همه مردم دنیا را علاوه بر اینکه خوشحال کرد بسیار شگفتزده کرد با رصد آنچه در فضای رسانهای و مجازی رخ میدهد میتوان متوجه این موضوع شد.
وی ادامه داد: سالها بود دشمنان در خصوص قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی مردم جهان را فریب میدادند؛ اما ایثار و شهادتطلبی و گذشت رزمندگان مکتب سیدالشهدا (ع) پیروزی را رقم زد که باعث شد بسیاری از مردم جهان و نظریهپردازان از خودشان این پرسش را داشته باشند که چیزی باعث میشود ملت ایران چنین قدرتمند باشد.
فرمانده سپاه قم اضافه کرد: ملت ایران جواب این پرسش را به همه مردم جهان اینگونه ابلاغ میکنند مکتب سیدالشهدا (ع) و عاشورا است که ملت در هیأتهای عزاداری و ایام محرم و صفر آن را مشق کرده و نتایج آن را در پیروزیهای حق علیه باطل مشاهده کردند.
موحد بیان داشت: در کربلا و عاشورا شهادت، گذشت، ایثار، تبیین، ایمان، رجزخوانی، صبر، ولایتپذیری، قدرت، دعوت به حق، استقامت، حقطلبی، شجاعت و دلیری وجود داشت دقیقاً عین همین عناصر را ما در جنگ ۱۲ روزه میان ملت ایران مشاهده کردیم.
فرمانده سپاه قم عنوان داشت: در کربلا پیر و جوان، زن و کودک همگی در صحنه دفاع از اسلام و ولایت حضور داشتند و در این راه خون پاکشان بر زمین ریخت در جنگ ۱۲ روزه نیز دشمن صهیونیستی خون زنان و کودکان و مردان و پیران و جوانان را ناجوانمردانه روی زمین ریخت.
موحد خاطرنشان کرد: در کربلا سنگدلی، کودککشی، بیرحمی، طماع، بیمنطقی، دروغگویی، ترسویی، حمله به زنان و کودکان بیدفاع از ویژگی دشمنان اسلام و انسانیت بود در جنگ ۱۲ روزه عیناً این ویژگی را در رژیم صهیونیستی مشاهده کردیم.
سالهاست که خون به ناحق ریخته سیدالشهدا و یارانش باعث بیداری ملتهای جهان شده است دقیقاً خون بهناحق ریخته در جنگ ۱۲ روزه باعث رسوایی رژیم صهیونیستی شد.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهمی که دشمن هرگز نمیتواند در محاسبات خود آن را استفاده کند شناخت ملت ایران است کسانی که در مکتب سیدالشهدا بزرگ شدند در بحرانها بهترین تصمیم را میگیرند دشمن بارها این را امتحان کرده شکستخورده اما درس عبرت نگرفته است.
موحد اظهار داشت: در دوران جنگ ۱۲ روزه شاهد اتحاد مثالزدنی ملت ایران در دفاع از این آب و خاک و نظام بودیم از طرف دیگر شاهد افزایش ولایتمداری در میان مردم بودیم، کسانی که پیش از این به قدر و ارزش ولایت پی نبرده بودند در این ایام متوجه آن شدند و به آن اذعان کردند.
فرمانده سپاه قم افزود: دشمنان در این ۱۲ روز کاری کرد که شاید هزاران سخنرانی و تبیین نمیتوانست اینگونه افرادی که در مسیر دفاع از نظام و انقلاب و ولایت نبودند را وارد حمایت از نظام و رهبری کند در کربلا هم دشمنان میخواستند نور هدایت ولی و امام خاموش شود؛ اما دقیقاً توطئههای آنها نتیجه عکس داد که این قطعاً یکی از ثمرات خون شهدا است.
وی افزود: تقویت مجالس عزاداری سیدالشهدا و همچنین تبیین واقعیت اهداف قیام عاشورا باعث استحکام و افزایش قدرت ملت ایران حتی آزادیخواهان جهان خواهد شد که مهمترین آن در پیادهروی اربعین متبلور میشود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما