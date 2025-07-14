وزیر تحصیلات عالی طالبان: اجرای شریعت اولویت ماست / ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز گذشته ۲۲ تیر، در سخنانی گفت که اجرای شریعت اسلامی اولویت اصلی اداره طالبان است.

او در بیانیه‌ای که از سوی وزارت تحصیلات عالی منتشر شده، جامعه جهانی را به داشتن سیاست «دوگانه» متهم کرد و افزود: «از یک‌سو شعار همکاری با افغانستان را سر می‌دهند و از سوی دیگر رهبران امارت اسلامی را تهدید به محاکمه می‌کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، افزایش یافته است.

هفته گذشته دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار مبتنی بر جنسیت صادر کرد.

