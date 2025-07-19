به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباقی حقانی، رئیس اداره ملی امتحانات طالبان، در نخستین نشست تشریح کارنامه نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان گفت که در یکسال گذشته ۲۱۰ هزار و ۹۶۱ داوطلب در ۷۰ آزمون استخدامی و آموزشی شرکت کردهاند.
حقانی افزود که این آزمونها شامل جذب در تحصیلات عالی، نیمهعالی و همچنین آزمونهای استخدامی برای وزارتخانهها و نهادهای دولتی طالبان بوده است.
آمارها نشان میدهد از این میان، ۱۷۲ هزار نفر برای ورود به دانشگاهها و موسسات نیمهعالی داوطلب شدهاند که تنها ۷۰ هزار نفر موفق به قبولی شدهاند.
حقانی اعلام کرد برای نخستین بار، آزمونها به دو زبان پشتو و دری تنظیم شده و ۴۰ هزار سوال جدید نیز به بانک سوالات اضافه گردیده است.
این در حالی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دختران و زنان از حضور در کنکور و تحصیلات عالی محروم شدهاند و درهای دانشگاهها به روی آنان بسته شده است.
علاوه بر این، شمار زیادی از زنان شاغل در ادارات دولتی از کار برکنار شدهاند و محدودیتهای گستردهای علیه آموزش و اشتغال زنان اعمال میشود.
...
پایان پیام/
نظر شما