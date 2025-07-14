کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح تصویب شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در کمیسیون متبوعش خبر داد.



ابراهیم رضایی، گفت: در این نشست کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با حضور مسئولانی از وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیته دفاعی کمیسیون ارجاع داده شد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه طرح مذکور به امضای ۱۲۰ نماینده مجلس رسیده و طراح آن علی خضریان نماینده مردم تهران در قوه مقننه است‌، اظهار کرد: در جریان بررسی این طرح، اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش و سپاه به بیان نظرات خود درباره این طرح پرداختند.



وی افزود: در این جلسه معاون وزیر دفاع گفت که با جدیت و حمایت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به دنبال تقویت منابع بودجه مورد نیاز برای نیازهای دفاعی کشور هستیم. علاوه بر این، هرکدام از مسئولان گزارشی از حوزه مأموریتی خود ارائه کردند.



نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با ۱ ماده واحده و ۳ بند به تصویب رسید و احتمال اعمال تغییراتی در آن وجود دارد. در این طرح سازمان برنامه بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند که صددرصد بودجه دفاعی سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و همینطور باقیمانده بودجه تأمین نشده سال ۱۴۰۳ مربوط به طرح‌های ویژه دفاعی را پرداخت کنند.



رضایی خاطر نشان کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به تقویت بنیه دفاعی می‌َشود. در این میان بانک مرکزی نیز مکلف می‌شود از محل آزادسازی منابع مسدود شده و سایر منابع، تسهیلاتی را جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد.

