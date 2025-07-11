گرامیداشت «مرد گمنام» فلسطین «سردار ایزدی» در تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر امروز (جمعه ۲۰ تیر) مراسم گرامیداشت شهید آرمان فلسطین، سردار سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی، معروف به حاج رمضان، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود، در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

درمراسم جمعی از مردم، مقامات کشوری و لشکری از جمله سرلشکر موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح ، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ، حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات، سردار سرتیپ ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام( ره)، علی لاریجانی، عیسی زارع پور، وزیر اسبق ارتباطات، ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، حداد عادل، فواد ایزدی و جمعی از نمایندگان مجلس و چهرهای سیاسی و فرماندهان نظامی کشورمان حضور پیدا کردند.

