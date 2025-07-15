اعلام نرخ بلیت اتوبوس مسیرهای زیارتی گیلان به مهران و شلمچه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به ایام پرتقاضای زیارت عتبات عالیات، نرخ بلیت اتوبوس برای مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی مهران و شلمچه از مبدا استان گیلان اعلام شد.
در مسیر رشت به مهران که فاصله آن ۸۳۲ کیلومتر است، نرخ بلیت اتوبوس بسته به نوع وسیله نقلیه متغیر است. به مقصد پایانه مهران قیمت بلیت برای اتوبوسهای ویآیپی ۲۵ تا ۲۷ نفره یکمیلیون و ۵۲۱ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره یکمیلیون و ۱۸۹ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۲ نفره ۹۰۶ هزار تومان تعیین شده است.
در مسیر رشت به کرمانشاه و پایانه خسروی نیز که فاصله آن ۷۷۸ کیلومتر اعلام شده، نرخ بلیت برای اتوبوسهای ویآیپی ۲۵ تا ۲۷ نفره یکمیلیون و ۴۲۲ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره یکمیلیون و ۱۱۱ هزار تومان و برای اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۴ نفره ۸۴۷ هزار تومان است.
سازمان راهداری و حملونقل جادهای از زائران خواسته است بلیتهای خود را صرفاً از طریق سامانهها و دفاتر مجاز تهیه کرده و از مراجعه به واسطههای غیررسمی خودداری کنند.
این نرخها به منظور ساماندهی سفرهای زیارتی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در ایام اوج تقاضا تعیین و ابلاغ شدهاند.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما