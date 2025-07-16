به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های القسام اعلام کرد: نیروهای مقاومت با ۲ موشک بالستیک مواضع دشمن صهیونی را در نوار غزه هدف قرار دادند.

این حمله با دو موشک «الیاسین ۱۰۵» در شمال خان یونس، در جنوب نوار غزه صورت گرفت.

در این حمله یک نفربر زرهی اسرائیلی «نامر» در نزدیکی مسجد الکتیبه در منطقه الستر غربی مورد اصابت موشک قرار گرفت.

گروه‌های مقاومت در غزه نیروهای اشغالگر اسرائیلی و کاروان های لجستیک آنها را در جبهه‌های مختلف هدف قرار می دهند.

روز گذشته سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، جزئیات چند عملیات موفق مشترک با همرزمان خود در گردان های القسام حماس علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در شرق غزه را تشریح کرد.

