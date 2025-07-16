به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین گردهمایی طلبه تراز قرآنی پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه در سالن همایش‌های فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

در این گردهمایی که نخستین اجتماع طلاب و روحانیون قرآنی تهران است، مرکز تخصصی نخبگانی طلبه تراز قرآنی نیز معرفی خواهد شد.

در این گردهمایی حجج اسلام غلامرضا قاسمیان، موسس حوزه علمیه مشکلات؛ علی صبوحی، مدیرمسئول موسسه تدبر در کلام وحی؛ علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم و عباس صبوحی، مدیر مرکز تخصصی نخبگانی طلبه تراز قرآنی حضور دارند.

................................

پایان پیام/ 167