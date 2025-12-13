  پویش به احترام حضرت معصومه(س) در قم منجر به سازش ۴۹۶ پرونده شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم، از برگزاری پویش "به احترام حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها" با دستاورد چشمگیر در سطح حوزه‌های قضائی استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم گفت: این پویش با الهام از سیره کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و به‌منظور ترویج فرهنگ صلح، دوستی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در زمینه منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شد.

موسوی با اشاره به آمار قابل توجه حاصل از این پویش افزود: «به یاری خداوند و با تلاش بی‌وقفه همکاران زحمت‌کش در شوراهای حل اختلاف و همچنین استقبال بسیار خوب مردم، در مجموع ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت.» بر اساس این گزارش، از این تعداد، ۵۴ فقره پرونده حقوقی و ۴۴۲ فقره پرونده کیفری بوده است.

وی با اشاره به یکی از دستاوردهای برجسته این پویش گفت: در جریان این حرکت خداپسندانه، اقدام ارزشمند دیگری نیز به ثمر نشست، به‌طوری که با وساطت و پیگیری خستگی‌ناپذیر اعضای یکی از شوراهای حل اختلاف، پرونده یکی از زندانیان که به مدت ۹ ماه در حبس به سر می‌برد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت با حصول سازش میان ایشان و طرف دیگر اختلاف، وی آزاد شد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به نقش محوری نهاد شورای حل اختلاف افزود: این نتایج مبارک، گویای تأثیر مثبت، کارآمدی و ضرورت تداوم فعالیت‌های نهاد مردمی و ارزشمند شورای حل اختلاف در کاهش مرافعات قضایی، کاستن از بار دادگاه‌ها و تحقق هرچه بیشتر عدالت ترمیمی با محوریت رضایت، گذشت و آشتی است؛ این رویکرد، علاوه بر تسریع در فصل خصومت، به تحکیم بنیان خانواده و انسجام اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

پویش "به احترام حضرت معصومه(س) "در بازه زمانی مشخصی در سراسر استان قم اجرا شد و مورد استقبال گسترده مراجعان به دستگاه قضائی قرار گرفت.

